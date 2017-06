Fenerbahçe'nin yeni transferi Fransız futbolcu Mathieu Valbuena sağlık kontrolünden geçti. Valbuena, 'Fenerbahçe'yi layık olduğu yere taşıyacağız. Şampiyon olmak istiyoruz' dedi.

Bugün saat 16.30 sularında İstanbul'a gelen Valbuena ardından sağlık kontrolü için Ulus'taki Liv Hospital'a geçti. Sağlık kontrolü sonrası kulüp televizyonuna konuşan Valbuena, "Gerçekten çok mutluyum. Türkiye'nin muhteşem bir ülke olduğunu biliyordum ve bugün gördüklerim karşısında ciddi heyecan yaşadım. Çok mutlu ve gururluyum. İnşallah bugün ve yarın kalan detayları da hallederiz ve işimizi sonlandırırız" şeklinde konuştu.



"AYKUT HOCAYLA DA TELEFONDA GÖRÜŞTÜM"

Görüşmelerin olumlu geçtiği aktaran Mathieu Valbuena, "Fenerbahçe çok büyük kulüp. Uzun zamandır Hasan Çetinkaya ile konuşuyoruz. Daha evvelinden de Fenerbahçe'nin bana ilgisi olmuştu. Fenerbahçe her zaman kendimi çok yakın hissettiğim ve gelmeyi arzu ettiğim bir kulüptü. Son zamanlar da sürekli temas halinde olduk ve hedefler, projeler hakkında konuştuk. Görüşmeler de çok güzel geçti. Görüşmeler içerisinde önümüzdeki sezon Fenerbahçe ile anlaşacak olan Aykut hocayla da telefonda bir görüşmem oldu. O görüşme de çok harika geçti. Bu büyük kulübün parçası olmaktan dolayı çok mutlu olacağım. Çok heyecanlıyım" diye konuştu.

Taraftarlara karşılamadan ötürü teşekkür eden Valbuena, "Harika bir karşılama oldu. Büyük Fenerbahçe taraftarına çok teşekkür ederim. Beni çok mutlu ettiler. Çok mesaj vermeyi seven biri değilim; bence bizlerin en büyük mesajı sahada olmalı. Fenerbahçe taraftarı büyük başarıları, şampiyonlukları hak eden bir taraftar. Büyük hedefler var. Bunun farkındayım. Fenerbahçe'yi layık olduğu yere taşıyacağız. Şampiyon olmak istiyoruz. Onların başarıya olan özlemlerini bir an evvel gidermek istiyoruz. Bu bağlamda ben kendi adıma elimden geleni yapacağıma söz veriyorum" dedi.

Fransız oyuncu sözlerini Türkçe "En büyük Fenerbahçe" diyerek noktaladı.