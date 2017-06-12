Valbuena resmen Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, Mehmet Ekici'den sonra ikinci transferini de yaptı.

Sarı-lacivertli kulüp, Lyon'un yıldız futbolcusu Mathieu Valbuena ile anlaştıklarını açıkladı.

İŞTE YAPILAN RESMİ AÇIKLAMA

"Kulübümüz, profesyonel futbolcu Mathieu Valbuena ve takımı Olympique Lyon ile yaptığı görüşmeler sonucu kulübümüze transferi konusunda prensip anlaşmasına varmıştır. Resmi transfer dönemi açıldıktan sonra Mathieu Valbuena ile sözleşme imzalanacaktır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."

FENERBAHÇE'YE GOLÜ VAR

Son olarak Beşiktaş'a karşı UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Lyon formasıyla mücadele eden Valbuena, Türk takımlarına yabancı değil.

Marsilya'da oynadığı dönemde Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde ise Fenerbahçe'ye karşı oynayan Valbuena, sarı-lacivertli ekibe gol de atmıştı.