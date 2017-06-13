Valbuena, Marsilya'ya döndü

Fenerbahçe'nin yıldız transferi Mathieu Valbuena, tatilini geçirmek üzere Marsilya'ya gitti.

Fenerbahçe'nin yıldız transferi Mathieu Valbuena, tatilini geçirmek üzere Marsilya'ya gitti.

Fransa'nın Olympique Lyon takımından transfer edilen Mathieu Valbuena, tatil için Marsilya'ya gitti. Sarı-lacivertli takımın yeni transferi dün geldiği İstanbul'da sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza attı ve bugün tatil için ülkesine döndü. Türk Hava Yolları'na ait tarifeli uçakla Marsilya'ya giden Valbuena, havalimanında bazı taraftarlarla da fotoğraf çektirdi. Fransız futbolcu, sezon başı kampına kadar tatil yapacak ve sonrasında takıma katılacak.

(Bozhan Memiş /İHA)