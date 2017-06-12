Valbuena İstanbul'da

Fenerbahçe'nin prensipte anlaştığı Fransız oyuncu Mathieu Valbuena, İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe'nin prensipte anlaştığı Fransız oyuncu Mathieu Valbuena, İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mathieu Valbuena İstanbul'a geldi. 32 yaşındaki deneyimli oyuncu, sarı-lacivertli taraftarlar tarafından havaalanında büyük coşkuyla karşılandı. Taraftarların yoğun ilgi gösterdiği Valbuena ezilme tehlikesi atlattı. Polis taraftarları ve basın mensuplarını uzaklaştırmaya çalıştı. Daha sonra araca geçen Fransız oyuncu, arabanın hemen hareket etmesini istemedi. Arabanın açılır tavanından dışarı çıkan Valbuena, sarı-lacivertli taraftarları selamladı.

Yarın İstanbul'da sağlık kontrollerinden geçecek Fransız oyuncu, herhangi bir soruna rastlanmaması halinde transfer döneminin resmen açılması ile birlikte sözleşme imzalayacak.

