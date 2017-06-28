Valbuena imzayı yarın atıyor

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mathieu Valbuena'nın imza töreni yarın yapılacak.
Fenerbahçe'nin yeni transferi Mathieu Valbuena'nın imza töreni yarın yapılacak. Konuya ilişkin sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Mathieu Valbuena'nın imza töreni ve basın toplantısı, 29 Haziran 2017 Perşembe günü saat 14.00'te yapılacaktır. İmza töreni, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksinde gerçekleşecektir" denildi.
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