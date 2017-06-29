Valbuena imzayı attı! İşte ilk sözleri...

Fenerbahçe'de yeni sezonun ikinci imzası Mathieu Valbuena'dan geldi. Dün Mehmet Ekici ile resmi sözleşme imzalayan sarı-lacivertliler bugün de Fransız Valbuena ile sözleşme imzaladı.

SIRA ŞAMPİYONLUKTA

Fenerbahçe'ye transferi hakkında konuşan Valbuena; "Fenerbahçe'ye teşekkür ederim, bu transferdeki emeklerinden dolayı herkese minnettarım. Fenerbahçe gibi bir takımda olmak benim için büyük onur, bana harika bir karşılama gösterdiler. Dışarıdan bildiğim kadarıyla da zaten Fenerbahçe büyük bir takımdı ve buraya geldikten sonra da Fenerbahçe'nin de büyükten öte bir kulüp olduğunu gördüm. Şimdi sıra biz de ve bu kulübü şampiyon yapmak için elimizden gelen mücadeleyi ortaya koyacağız" şeklinde konuştu.

BOY DEĞİL ZEKA ÖNEMLİ

Kısa boylu olmasının dezavatajllarını yaşayıp yaşamadığı sorulan Valbuena; "Futbolda fizikten çok aklınızı kullanmanız gerekiyor. Dünyanın her yerinde kaliteli oyuncular var ancak farkı yaratan mental yapı. Kariyerimde çok zor dönemler geçirdim ama hiçbir zaman vazgeçmedim. Şu anda geldiğim yüksek seviyede de oynadığım her kulüpte başarılı oldum. Fenerbahçe'de de aynısını yapmak istiyorum ama bu sadece konuşarak olmaz, sahada da üzerimize düşeni en iyi şekilde yapmak zorundayım" dedi.