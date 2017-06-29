Valbuena imzayı attı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Fransız oyuncu Mathieu Valbuena, sarı-lacivertli kulüple 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Fransız oyuncu Mathieu Valbuena, sarı-lacivertli kulüple 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe'nin Olympique Lyon'dan transfer ettiği Fransız Mathieu Valbuena, Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu'nda basının karşısına çıkarak, kendisini sarı-lacivertli kulübe 3 yıllığına bağlayan imzayı attı. İmza törenine Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve Genel Sekreter Mahmut Uslu da katıldı. İmza töreninde açıklamalarda bulunan Mahmut Uslu, "Arkadaşımızı fazla tanıtmaya gerek yok, hepiniz biliyorsunuz. Kendisine de teşekkür ederiz, bize gelmek için çok emek verdi. Hocamız da çok istiyordu. Önümüzdeki sene olmazsa olmazımız, biz her halükarda şampiyon olmak istiyoruz. Allah isterse de olacağız. Bizi şampiyon yapacak oyunculardan bir tanesi" dedi.



"FENERBAHÇE'YE GELMİŞ OLMAK BÜYÜK ONUR"

İmza töreninde sarı-lacivertli kulübe gelmekten dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Fransız oyuncu, "Fenerbahçe'ye teşekkür ederek sözlerime başlamak istiyorum. Burada bugün benimle olan tüm yöneticilerimize de teşekkür ediyorum. Aynı zamanda bu transferde emeklerinden dolayı Hasan Çetinkaya'ya, Başkanımıza ve tüm teknik heyetimize teşekkür ediyorum. Burada ilk günden bu yana çok iyi bir şekilde karşılandım ve çok iyi şekilde ağırlanıyorum. Fenerbahçe gibi bir takımda futbol oynamaya gelmiş olmak, benim için gerçekten büyük bir onur; çünkü Fenerbahçe çok büyük kulüp. Çok iyi karşılama oldu ve çok sıcak davranıldı. Dışarıdan bildiğim kadarıyla Fenerbahçe zaten büyük bir kulüptü, buraya imza için geldiğimde Fenerbahçe'nin tesislerini gördüm. Fenerbahçe büyük bir kulüpten ötesi. Artık yapmam gereken bu kulüp için sahaya çıkmak ve bu kulübün kupalar kazanması için mücadele etmek. Şu anda üzerimize düşen tek nokta bu. Fenerbahçe için sahaya çıkıp, şampiyonluk için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

(Bora Akyol / İHA)