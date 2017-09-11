11.09.2017 14:08 Valbuena'dan o caps'le ilgili açıklama

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Mathieu Valbuena, Instagram hesabındaki beğeniyle ilgili açıklama yaptı. Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Mathieu Valbuena, Instagram hesabındaki beğeniyle ilgili açıklama yaptı.

Takımda sorumluluk alan tek ismin Valbuena olduğunu anlatan kompozisyonlu 'belediye işçileri' caps'inin Fransız oyuncusu tarafından beğenilmesi gündeme oturdu. Bunun üzerine bir açıklama yapan Fransız oyuncu, "Insta ve sosyal medya ekibim bu aldatıcı resmi yanlışlıkla beğenmiş. Ben buna tamamen karşıyım. Bir daha olmayacak"' dedi.



