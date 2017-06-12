Fenerbahçe'nin yeni transferi Mathieu Valbuena'dan mesaj var.
Fenerbahçe'nin yeni transferi Mathieu Valbuena'dan mesaj var. Sosyal medya hesaplarından havalimanında çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Valbuena, altına da "İstanbul'a gidiş" notunu düştü. Yıldız oyuncunun paylaştığı fotoğrafta ise THY İstanbul uçağının yerel saatle 11.30'da kalkacağını gösteren tabela yer alıyordu.
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