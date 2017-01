08.01.2017 12:47 Vakt-i Vefa Gecesi'nde Şehitler Anıldı

Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Vakt-i Vefa Gecesi Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapıldı. Geceye Ünlü Sanatçılar Melihat Gülses ile Halil Necipoğlu katıldı. Ünlü Sanatçıların birlikte söyledikleri türkü ve ilahiler Sarıkamış Destanını yazan atalarımız ve vatan uğruna can veren şehitlerimize adandı.



Melihat Gülses ve Halil Necipoğlu gecede yaptıkları konuşmalarda Kayseri'de bulunmaktan ve böylesine anlamlı bir geceye katılmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Halil Necipoğlu Kayseri ile ilgili "Mübarek Şehir" ifadelerini kullandı.



Vakt-i Vefa Gecesi'ni Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik eşi İkbal Çelik ile birlikte izledi. Konser sonrası sanatçılara çiçek veren Başkan Çelik, Sarıkamış Destanı'nın 102. yılında böyle programların bir vefa borcu olduğunu belirterek bu vefanın müziğin evrensel dili ile ancak bu kadar güzel anlatılabileceğini kaydetti. Başkan Çelik, unutulmaz bir gece yaşattıkları için her iki sanatçıya da teşekkür etti.