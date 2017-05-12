Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
VakıfBank yenilgisiz yarı finalde
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

VakıfBank yenilgisiz yarı finalde

Japonya'nın Kobe şehrinde düzenlenen FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'na A Grubu'nda yer alan VakıfBank, üçüncü ve son maçında ev sahibi Japonya'dan Hisamitsu Springs'i 3-0'lık (25-17, 25-21, 25-22) sonuçla yendi. Böylece yarı finale namağlup olarak yükselen VakıfBank, finale çıkmak için 13 Mayıs Cumartesi günü (yarın) saat 06.55'de Eczacıbaşı VitrA ile karşılaşacak.

Japonya'nın Kobe şehrinde düzenlenen FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'na A Grubu'nda yer alan VakıfBank, üçüncü ve son maçında ev sahibi Japonya'dan Hisamitsu Springs'i 3-0'lık (25-17, 25-21, 25-22) sonuçla yendi. Böylece yarı finale namağlup olarak yükselen VakıfBank, finale çıkmak için 13 Mayıs Cumartesi günü (yarın) saat 06.55'de Eczacıbaşı VitrA ile karşılaşacak.
FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası A Grubu'nda yer alan VakıfBank, üçüncü ve son maçında Japonya'nın Hisamitsu Springs takımını 3-0'lık sonuçla yenerek adını namağlup şekilde yarı finale yazdırdı. Sarı-siyahlılarda maçın skorer isimleri 16'şar sayı üreten Gözde Kırdar ve Melis Durul oldu. Bu sonuçla VakıfBank, yarı finalde B Grubu'nu ikinci sırada bitiren Eczacıbaşı VitrA ile eşleşmiş oldu. Bu sezon VakıfBank ile EczacıBaşı VitrA 8 kez karşılaşmış, bu mücadelelerin 7'sinde gülen VakıfBank olmuştu. Finale çıkacak takımın belli olacağı mücadele 13 Mayıs Cumartesi günü (yarın) saat 06.55'de başlayacak.
Maça iyi başlayan VakıfBank, 8-5 önde geçtiği ilk teknik mola sonrasında başta Kübra Çalışkan olmak üzere tuttuğu bloklarla farkı açtı ve 25-17 ile 1-0 öne geçti. Daha dengeli geçen ikinci sette skor olarak hep üstün kalan sarı-siyahlılar, 25-21'le durumu 2-0'a getirdi. VakıfBank rotasyona gittiği üçüncü sette de ilk teknik moladan sonra oyunun kontrolünü tamamen eline geçirdi. Bu seti 25-22, maçı da 3-0 kazanan sarı-siyahlılar bloklarda yakaladığı 12-5'lik üstünlükle dikkat çekti.
Gruptaki üçüncü maçta da yüksek bir konsantrasyonla oynadıklarını belirten VakıfBank'ın yıldız oyuncularından Kimberly Hill, "Böyle mücadele eden bir takımın parçası olduğum için çok mutluyum. Bugün servislerde çok iyiydik. Rakibimizin hızlı hücum etmesine bu sayede engel olduk. Şimdi önümüzde yarı final maçı var. Rakibimiz Eczacıbaşı VitrA. Onlarla bu sezon birçok kez karşı karşıya geldik. Ama her seferinde ilk kez karşılaşıyormuşuz gibi ciddiyetle oynadık. Şimdi de bu şekilde hazırlanıp, kazanmak ve finale çıkmak istiyoruz" dedi.
VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti de, "Bugün oynayan bütün oyuncularımı tebrik ederim. Kulüpler Dünya Şampiyonası gibi önemli bir turnuvada, genelde az forma şansı bulan oyuncularla sahada olup 3-0'lık galibiyet aldığımız için mutluyum. Her zaman söylediğim gibi VakıfBank'ın 6 tane değil 14 tane çok iyi oyuncusu var. Bugün de genelde kenarda görev bekleyen oyuncularım sahaya çıkıp en iyisini yaptılar. Eczacıbaşı VitrA ile bu sezon çok kez karşılaştık. Ancak bundan önceki maçları düşünürsek çok büyük bir hata yapmış oluruz. Yarın çok önemli bir maç olacak. Zaten Kulüpler Dünya Şampiyonası yarı finali, adı üstünde yeterince önemli bir karşılaşma. Hisamitsu Springs de bugün harika bir savunma yaptı. Onları da tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Atatürk'e hakaret soruşturmasında tutuklama kararı
Komandolardan minik Özge'ye anlamlı hediye
Başkent'te 6 araç alt geçitte birbirine girdi
Büyük Fatih yangınında harap olmuştu: Yeniden ibadete açıldı
UEFA Avrupa Ligi finaline Sloven hakem
CHP'ye FETÖ şoku! İl yönetimine kayyum atandı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Vergi ve borçlarla ilgili kanun kabul edildi!
Vergi ve borçlarla ilgili kanun kabul edildi!
Erzurum'da 4.7 büyüklüğünde deprem
Erzurum'da 4.7 büyüklüğünde deprem
İngiltere Savunma Bakanı: YPG ile operasyon yürütmek yanlış olur
İngiltere Savunma Bakanı: YPG ile operasyon yürütmek yanlış olur
PYD bölgesine Rus bayrağı asıldı
PYD bölgesine Rus bayrağı asıldı
Türk Büyükelçi: Deniz Yücel'i Papa bile kurtaramaz
Türk Büyükelçi: Deniz Yücel'i Papa bile kurtaramaz
Türk heyetinin ABD ile yaptığı görüşmenin detayı
Türk heyetinin ABD ile yaptığı görüşmenin detayı
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Atatürk'e hakaret soruşturmasında tutuklama kararı
Atatürk'e hakaret soruşturmasında tutuklama kararı
Komandolardan minik Özge'ye anlamlı hediye
Komandolardan minik Özge'ye anlamlı hediye
Başkent'te 6 araç alt geçitte birbirine girdi
Başkent'te 6 araç alt geçitte birbirine girdi
Büyük Fatih yangınında harap olmuştu: Yeniden ibadete açıldı
Büyük Fatih yangınında harap olmuştu: Yeniden ibadete açıldı
UEFA Avrupa Ligi finaline Sloven hakem
UEFA Avrupa Ligi finaline Sloven hakem
CHP'ye FETÖ şoku! İl yönetimine kayyum atandı
CHP'ye FETÖ şoku! İl yönetimine kayyum atandı
Avrupa ve Anadolu yakasına yeni hastane müjdesi
Avrupa ve Anadolu yakasına yeni hastane müjdesi
İbrahim Erkal'ın yakınları taziyeleri kabul ediyor
İbrahim Erkal'ın yakınları taziyeleri kabul ediyor
Hataylı şehit son yolculuğuna uğurlandı
Hataylı şehit son yolculuğuna uğurlandı
TRT Genel Müdürü Şenol Göka istifa etti
TRT Genel Müdürü Şenol Göka istifa etti
Çatışmada yaralanan asker şehit oldu
Çatışmada yaralanan asker şehit oldu
Hemzemin geçitte feci kaza
Hemzemin geçitte feci kaza

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English