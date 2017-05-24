VakıfBank Milena Rasic'le sözleşme uzattı

Şampiyonlar Ligi'ni kazandıktan sonra Dünya Şampiyonu olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, başarılı orta oyuncusu Milena Rasic'le sözleşme yeniledi.

Şampiyonlar Ligi'ni kazandıktan sonra Dünya Şampiyonu olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, başarılı orta oyuncusu Milena Rasic'le sözleşme yeniledi.

Sırbistan Milli Takımıyla 2016 Olimpiyat Oyunları'nda 'En iyi orta oyuncu' seçilen Milena Rasic, 1 yıl daha VakıfBank forması giyecek. Sarı-siyahlı forma ile bu sezon CEV Şampiyonlar Ligi'nde turnuvanın rüya takımına seçilen başarılı oyuncu, kulübüyle yeni sözleşme imzaladı. Voleybola 12 yaşında Sumadija AV Belgrad'da başlayıp, 2007 yılında Dinamo Pancevo ile anlaşan Milena, 2010-2011 sezonunda Fransa'nın RC Cannes Takımı'na transfer oldu. 4 yıl boyunca Cannes ile üst üste 4 lig şampiyonluğu yaşayan başarılı oyuncu, 2014-2015 sezonunda VakıfBank'a transfer oldu. 1.93 boyundaki Milena Rasic, 3.12 smaç ve 2.93 blok yüksekliğine sahip.

