Başbakan Binali Yıldırım, Dünya Kulüpler Şampiyonu olan Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı'nı gönderdiği telgrafla tebrik etti.
Başbakan Binali Yıldırım, Dünya Kulüpler Şampiyonu olan Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı'nı gönderdiği telgrafla tebrik etti. Başbakan Yıldırım, Vakıfbank Spor Kulübü Başkanı Osman Dermen'e gönderdiği telgrafla Dünya Kulüpler Şampiyonu olan Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.
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