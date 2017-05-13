VakıfBanK finalde

2017 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası Yarı Final mücadelesinde VakıfBank, Eczacıbaşı VitrA'yı 3-1 mağlup ederek finale yükselmeyi başardı.

2017 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası Yarı Final mücadelesinde VakıfBank, Eczacıbaşı VitrA'yı 3-1 mağlup ederek finale yükselmeyi başardı.

Şampiyonlar Ligi'ni kazandıktan sonra Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda da kupa hedefinde adım adım ilerleyen Vakıfbank, bir başka temsilcimiz Eczacıbaşı VitrA'yı yarı finalde 3-1 mağlup ederek finale yükselmeyi başardı. Vakıfbank yarın saat TSİ 13.00'te Brezilya'nın Rexona Sesc takımıyla final mücadelesine çıkacak. Eczacıbaşı VitrA da İsviçre'nin Volero Zürih ekibiyle TSİ 06.10'da bronz madalya için karşı karşıya gelecek. Vakıfbank, Rexona Sesc ile aynı grupta yer almış ve rakibini grup mücadelesinde 3-1 mağlup etmeyi başarmıştı. Aynı şekilde Eczacıbaşı VitrA da Volero Zürih'le aynı grupta mücadele etmişti. Gruptaki ilk maçında İsviçre temsilcisiyle karşılaşan Eczacıbaşı VitrA, rakibine 3-0 kaybetmişti.



KÜNYE

Salon: Green Arena Kobe

Hakemler: Shin Muranaka, Fabrizio Saltalippi

Vakıfbank: Kübra xxx, Naz xxx, Hill xxx, Rasic xxx, Slöetjes xxx, Zhu xxx, Gizem xxxx, Gözde xxx, Cansu Çetin xxx, Cansu Özbay xxx

Eczacıbaşı VitrA: Ceylan xx, Ognjenovic x, Larson x, Büşra xx, Boskovic x, Hande xx, Gülden xx, Neslihan xx, Nilay xx, Simge xx

Setler: 25-20, 25-23, 23-25, 25-22

Süre: 116 dakika (29, 28, 31, 28)

