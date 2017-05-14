VakıfBank 2. kez Dünya Şampiyonu

2017 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde Brezilya'nın Rexona-Sesc takımını 3-0 mağlup eden VakıfBank, şampiyon oldu.
2017 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde Brezilya'nın Rexona-Sesc takımını 3-0 mağlup eden VakıfBank, şampiyon oldu. 2017 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde Brezilya temsilcisi Rexona SESC ile karşılaşan 2017 CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonu VakıfBank, rakibini 3-0'la (25-19, 25-21 ve 25-21) geçerek 2013'ten sonra tarihinin ikinci Dünya Şampiyonluğu'na erişti. Sarı-siyahlılar böylece müzelerine 8. uluslararası kupasını da götürmüş oldu. VakıfBank daha önce, 3 Şampiyonlar Ligi, 2 Dünya Kulüpler Şampiyonası, 1 Avrupa Challenge Kupası, 1 Avrupa Top Teams Kupası kazanmıştı.
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.