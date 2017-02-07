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Nüket Belsan Taşören

Vakıf yurtları

Tek tipçi yasakçı olalım demiyorum ama...Devlet yurtları dışındaki tüm yapılanmaları yasaklayarak demir perde ülkesi gibi seküler bir anlayışı, isteyen istemeyen herkese dayatalım demiyorum ama...
Cumhurbaşkanı....Hani yalnızım diyen...
Talimat vermişti ya Kredi Yurtlar Kurumu' na...
Meydanı bilerek başıboş bırakan...
Talimatı okyanus ötesinden alanlar...
Veya başka okyanuslar/denizler/ dereler bilemiyorum...
Maaşı devletten , talimatı başka yerden alanlar... Ruhları prangalı köleler... Gizli anlaşmalarla dinamitliyorlar mi yine körpe zihinleri? Bir gün iktidarda olmak ihtimaliyle hayallerin fragmanını mı pazarlıyorlar güç adına hizmet tebliğ vs. adına? Bilmiyorum... Üstelik bu sorular paranoya mı onu da bilmiyorum... Ortalık o kadar puslu... "Post"a oturunca tasavvufta "bir lokma / bir hırka" dermiş eskiler... Şimdiki köşk ü saray beğenmeyen kibrin Olimpos'undaki Herküller müthiş hayal güçleriyle modern Karun olma peşinde... Önce maddi güç devşirmeye çalışıyorlar....Miskin Yunus bîçareyim diyordu ya ... Miskinlik tembellik değil dünyaya kıymet vermeme anlamında bir makammış eskiden...
Şimdi ise tasavvufla uğraştığını iddia eden insanları iyi araştırmak lazım, bazılarının derin bağlantıları var diyorlar... Çünkü resmen denetlenmeyen her kurum potansiyel tehlikedir... Vakıf yurtları da çok iyi denetlenmezse...
Faydadan çok zarar getirir...
Bilerek bu devletin altına dinamit döşeyenlerin bazıları çok melek yüzlü olabilir, bazıları cebren ve hile ile din adamı kılığına girebilir Kuran kursunda gazino menşeli artistler ile bütün tersaneler işgal edilebilir...Üstelik müstevliler siyasi emellerini Pensilvanyalılar ile tevhid edebilirler... Söyleyeyim... Biz görmüştük ya bu ucuz yapım Yeşilçam taklidi postmodern tiyatoraları...
Tamam artık gerilim müzikleri eşliğinde cuma namazı kılan çocukları yakalayan Uğur Dündarlar yok ama bir hurafe basına yansısa... Hoş olur mu soruyorum... Örgün eğitimden geçmeyen kimi hocaların eski sistem belletmenlerin kimi uygulamaları disiplin anlayışları haber yapılsa... 5N 1K falan değil tamamen bunların hepsi böyle şeklinde toptancı yargılarını haklı çıkarmak için... Bir yerden bir fitne ateşini yakmak için...
Fırsat vermemek lazım... Dikkat etmek lazım... RTE' yi yalnız bırakmamak lazım...
Müslüman olarak aynı olayda iki kez yanılmamak lazım...
Nüket Belsan Taşören

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