Vahşetini marifetmiş gibi sosyal medyada canlı yayınladı

Şırnak'ın İdil ilçesinde bir şahsın yavru köpeklere yaptığı eziyet kan dondurdu. Şahıs, 6 yavru köpeğin kulağını keserken, vahşet anlarını da sosyal medya hesabından canlı olarak yayınladı. Söz konusu olay tepkilere neden oldu.

Şırnak'ın İdil ilçesinde bir şahsın yavru köpeklere yaptığı eziyet kan dondurdu. Şahıs, 6 yavru köpeğin kulağını keserken, vahşet anlarını da sosyal medya hesabından canlı olarak yayınladı. Söz konusu olay tepkilere neden oldu.

Kan donduran olay, İdil ilçesi Turgut Özal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Hayri M. isimli şahıs, yeni doğmuş 6 yavru köpeğin kulağını kesti. Şahıs, yaptığı yetmezmiş gibi vahşet anlarını da sosyal medya hesabından canlı olarak yayınladı. Görüntülerde, şahsın jiletle kulağını kestiği köpeklerin acı içerisinde kıvrandıkları görülürken, çığlıkları ise yürek parçaladı. Bazı köpekler korkudan kaçarak, kayalıkların altına gizlendi. Söz konusu olay paylaşıldığı sosyal medyada tepkilere neden oldu.

