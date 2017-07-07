Vahşet! Suriyeli hamile kadına tecavüz edip çocuğu ile birlikte öldürdüler

Sakarya'nın Kaynarca İlçesi'nde Suriye uyruklu 9 aylık hamile kadın, 10 aylık çocuğuyla kaçırıldı. Ormanlık alana götürülen genç kadın tecavüze uğradıktan sonra oğlu ile birlikte başları taşla ezilerek öldürüldü. Soruşturma sonrasında yakalanan B.K. ile C.K. suçlarını itiraf ederken, zanlıların birkaç gün önce tartıştıkları mesai arkadaşlarının fabrikada çalıştığı sırada evinin kapısını gece saatlerinde levye ile açarak karısını ve çocuğunu kaçırdıkları belirlendi.

O CANAVARLAR ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde 9 aylık hamile kadına tecavüz ettikten sonra yanındaki 10 aylık bebeğiyle birlikte kadını vahşice öldüren iki şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, dün Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde meydana geldi. İddialara göre Kaynarca ilçesinde özel bir tavuk şirketinde çalışan B.K. ve C.K. isimli iki şahıs işyerinde çalıştıkları Suriye uyruklu bir kişi ile tartışma yaşamıştı. İki zanlı Suriyeli işçinin eşini Merkez Mahallesi'nde bulunan evlerine gelerek zorla kaçırmıştı.

Şahıslar, Suriye uyruklu kadına tecavüz ettikten sonra başına taş ile vurarak, yanındaki 10 aylık bebeğini ise boğarak canice öldürmüştü. Jandarma ekiplerinin geniş çaplı araştırması sonrasında yakalanan iki şahsın suçlarını itiraf etmesi üzerine, hamile Suriyeli kadın ve 10 aylık çocuğunun cesedi Topçu Mahallesi Dağyeniköyü civarında bulunan ormanlık alanda jandarma ekiplerince bulunmuştu. Yakalanan zanlılar, Sakarya Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından sağlık kontrolü için Yenikent Devlet Hastanesine daha sonra Kaynarca Adliyesine sevk edildiler.

KENTTE İNFİAL YARATTI, YÜZLERCE KİŞİ ADLİYEYE GİRMEK İSTEDİ

Faillerin mahkemeye sevk edildiğinin duyulması üzerine yüzlerce kişi adliye önüne gelerek 'idam isteriz' sloganlarıyla binaya girmek istedi. Bunun üzerine polis ekipleri de vatandaşa müdahale ederek havaya ateş açtı. Polis ve jandarma ekipleri vatandaşları sakinleştirmeye çalışıyor.

KURBANLARIN FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI

Görülmemiş vahşetin kurbanlarının fotoğrafları da ortaya çıktı. Fotoğrafları Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Abdurrahim Boynukalın Twitter adresinden paylaştı.