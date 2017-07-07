Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Vahşet! Suriyeli hamile kadına tecavüz edip çocuğu ile birlikte öldürdüler
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Vahşet! Suriyeli hamile kadına tecavüz edip çocuğu ile birlikte öldürdüler

Sakarya Kaynarca'da Suriye uyruklu 7 aylık hamile kadın, 10 aylık çocuğu ile kaçırılıp ormanlık alanda götürüp cinsel istismarda bulunarak vahşice öldürüldü. Vahşetin kurbanlarının fotoğrafları da ortaya çıktı. Fotoğrafları Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Abdurrahim Boynukalın Twitter adresinden paylaştı. Öte yandan vahşete imza atan caniler adliyeye sevk edildi.

Sakarya'nın Kaynarca İlçesi'nde Suriye uyruklu 9 aylık hamile kadın, 10 aylık çocuğuyla kaçırıldı. Ormanlık alana götürülen genç kadın tecavüze uğradıktan sonra oğlu ile birlikte başları taşla ezilerek öldürüldü. Soruşturma sonrasında yakalanan B.K. ile C.K. suçlarını itiraf ederken, zanlıların birkaç gün önce tartıştıkları mesai arkadaşlarının fabrikada çalıştığı sırada evinin kapısını gece saatlerinde levye ile açarak karısını ve çocuğunu kaçırdıkları belirlendi.

O CANAVARLAR ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde 9 aylık hamile kadına tecavüz ettikten sonra yanındaki 10 aylık bebeğiyle birlikte kadını vahşice öldüren iki şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, dün Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde meydana geldi. İddialara göre Kaynarca ilçesinde özel bir tavuk şirketinde çalışan B.K. ve C.K. isimli iki şahıs işyerinde çalıştıkları Suriye uyruklu bir kişi ile tartışma yaşamıştı. İki zanlı Suriyeli işçinin eşini Merkez Mahallesi'nde bulunan evlerine gelerek zorla kaçırmıştı.

Şahıslar, Suriye uyruklu kadına tecavüz ettikten sonra başına taş ile vurarak, yanındaki 10 aylık bebeğini ise boğarak canice öldürmüştü. Jandarma ekiplerinin geniş çaplı araştırması sonrasında yakalanan iki şahsın suçlarını itiraf etmesi üzerine, hamile Suriyeli kadın ve 10 aylık çocuğunun cesedi Topçu Mahallesi Dağyeniköyü civarında bulunan ormanlık alanda jandarma ekiplerince bulunmuştu. Yakalanan zanlılar, Sakarya Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından sağlık kontrolü için Yenikent Devlet Hastanesine daha sonra Kaynarca Adliyesine sevk edildiler.

1791167_9_1499429134Dm9ti

KENTTE İNFİAL YARATTI, YÜZLERCE KİŞİ ADLİYEYE GİRMEK İSTEDİ

Faillerin mahkemeye sevk edildiğinin duyulması üzerine yüzlerce kişi adliye önüne gelerek 'idam isteriz' sloganlarıyla binaya girmek istedi. Bunun üzerine polis ekipleri de vatandaşa müdahale ederek havaya ateş açtı. Polis ve jandarma ekipleri vatandaşları sakinleştirmeye çalışıyor.

KURBANLARIN FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI

Görülmemiş vahşetin kurbanlarının fotoğrafları da ortaya çıktı. Fotoğrafları Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Abdurrahim Boynukalın Twitter adresinden paylaştı.

sakarya_vahset_suriyeli_tecavuz7temmuz2017

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
İç tüzük değişikliği Meclis Başkanlığına sunuldu
Fenerbahçe'nin forma tanıtımı yapıldı
Suriye kadın ve bebeğinin öldürülmesinde sular durulmuyor
İzmir'de korkutan yangın yerleşim yerlerine ilerliyor
37 milyonun çıktığı bayiye vatandaşlardan yoğun ilgi
Başakşehir'de Clichy imzaladı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Sedat Peker'den Adalet Yürüyüşü çağrısı!
Sedat Peker'den Adalet Yürüyüşü çağrısı!
AK Parti'de teşkilat revizyonu başladı mı 3 istifa birden!
AK Parti'de teşkilat revizyonu başladı mı 3 istifa birden!
Almanya'dan bir skandal daha! Erdoğan'ın makam aracı durduruldu
Almanya'dan bir skandal daha! Erdoğan'ın makam aracı durduruldu
Katar: Tehdit edilemeyecek kadar çok zenginiz
Katar: Tehdit edilemeyecek kadar çok zenginiz
Trump'ın eli yine havada kaldı
Trump'ın eli yine havada kaldı
İstanbul'da yürüyüş dolayısıyla trafiğe kapatılacak yollar
İstanbul'da yürüyüş dolayısıyla trafiğe kapatılacak yollar
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
İç tüzük değişikliği Meclis Başkanlığına sunuldu
İç tüzük değişikliği Meclis Başkanlığına sunuldu
Fenerbahçe'nin forma tanıtımı yapıldı
Fenerbahçe'nin forma tanıtımı yapıldı
Suriye kadın ve bebeğinin öldürülmesinde sular durulmuyor
Suriye kadın ve bebeğinin öldürülmesinde sular durulmuyor
İzmir'de korkutan yangın yerleşim yerlerine ilerliyor
İzmir'de korkutan yangın yerleşim yerlerine ilerliyor
37 milyonun çıktığı bayiye vatandaşlardan yoğun ilgi
37 milyonun çıktığı bayiye vatandaşlardan yoğun ilgi
Başakşehir'de Clichy imzaladı
Başakşehir'de Clichy imzaladı
Şifa kaynağı dut pekmezinin zorlu serüveni
Şifa kaynağı dut pekmezinin zorlu serüveni
Ölümlü iş kazaları yüzde 6,8 geriledi
Ölümlü iş kazaları yüzde 6,8 geriledi
2 bin yıllık arslan heykeli tahrip edildi
2 bin yıllık arslan heykeli tahrip edildi
Kapadokya'da turist sayısı arttı
Kapadokya'da turist sayısı arttı
Alman Ordusu sokaklara indi! Hamburg'ta G20 protestoları devam ediyor
Alman Ordusu sokaklara indi! Hamburg'ta G20 protestoları devam ediyor
Yunuslar klarnete eşlik etti
Yunuslar klarnete eşlik etti

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English