Vagonun üzerine çıkan çocuk elektrik akımına kapıldı

İzmir'in Aliağa ilçesinde İZBAN istasyonunda vagonun üzerine çıkan ve arkadaşıyla oyun oynarken elektrik akımına kapılan çocuk yaralandı.

İzmir'in Aliağa ilçesinde İZBAN istasyonunda vagonun üzerine çıkan ve arkadaşıyla oyun oynarken elektrik akımına kapılan çocuk yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde bir arkadaşıyla birlikte İZBAN istasyonu yakınlarında rayların üzerinde oynayan 14 yaşındaki ortaokul öğrencisi V.B., tren vagonunun üstüne çıkarak kollarını kaldırdı. Eli vagonun üzerindeki kablolara değen çocuk elektrik akımına kapıldı.

Olay yerine gelen 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından V.B., Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunmayan çocuk, tedbir amacıyla İzmir Behçet Uz Çocuk Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

