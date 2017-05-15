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Vagner Love zirveye 'krallık' kurdu
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Vagner Love zirveye 'krallık' kurdu

Alanyaspor'un Brezilyalı golcüsü Vagner Love, Kardemir Karabükspor maçında yaptığı hat trick ile gol sayısını 21'e çıkararak gol krallığındaki yerini sağlamlaştırdı. Tecrübeli oyuncunun en yakın takipçisi Beşiktaşlı Cenk Tosun'un 17 golü bulunuyor.

Alanyaspor'un Brezilyalı golcüsü Vagner Love, Kardemir Karabükspor maçında yaptığı hat trick ile gol sayısını 21'e çıkararak gol krallığındaki yerini sağlamlaştırdı. Tecrübeli oyuncunun en yakın takipçisi Beşiktaşlı Cenk Tosun'un 17 golü bulunuyor.
Aytemiz Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Kardemir Karabükspor'u 4-2 mağlup ederek puanını 40'a çıkardı. Mücadelede 3 gol atan 32 yaşındaki tecrübeli oyuncu Vagner Love, Türkiye'de ilk kez bir maçta hat trick yapma sevinci yaşadı. Love, attığı 3 golle toplamda 21 gole ulaşırken, gol krallığında zirvedeki yerini de sağlamlaştırdı. Love, Karabükspor maçında Candeias'ın attığı golünde asistini yapan oyuncu oldu.
Süper Lig'de toplamda 26 maçta forma giyen 32 yaşındaki deneyimli oyuncu Love, Akdeniz ekibi Aytemiz Alanyaspor'a sezon başında, Fransa'nın Monaco takımından transfer oldu. Ligde oynadığı ilk 9 maçta gol atma başarısı elde edemeyen Vagner Love, tepkilerin odağı haline gelirken, Süper Lig'deki ilk golünü turuncu-yeşilli takımın iç sahada oynadığı ve 4-3 kazandığı Gaziantepspor maçında kaydetti. Love, Kasımpaşa ve Atiker Konyaspor'a ligde oynanan 2 maçta toplamda 3 gol atarken, Kardemir Karabükspor'a 2 maçta toplam 5 ve Bursaspor'a 2 gol atmayı başardı. Gaziantepspor, Kayserispor, Çaykur Rizespor, Beşiktaş, Antalyaspor, Gençlerbirliği, Adanaspor ve Fenerbahçe'ye de birer gol atarak toplamda 21 gole ulaştı.

"5 TAKIMA GOL ATAMADI"
Dünyaca ünlü golcü oyuncu Love, Süper Lig'de 25 hafta içerisinde oynanan maçlarda sadece 5 takıma gol atma başarısı elde edemedi. Başarılı oyuncu 25 hafta içerisinde Akhisar Belediyespor, Galatasaray, Trabzonspor, Medipol Başakşehir ve Osmanlıspor'a gol atamadı. Brezilyalı oyuncu 32. haftada oynanacak Akhisar Belediyespor ve 32. haftadaki Galatasaray maçlarında da gol atma sevinci yaşarsa gol atamadığı takım sayısı 3'e düşecek. Vagner Love, Trabzonspor, Medipol Başakşehir ve Osmanlıspor'a 2 maçta da gol atama başarısı yakalayamadı.

3 YIL SONRA BİR MAÇTA 3 GOL ATMA SEVİNCİNİ YAŞADI
Aytemiz Alanyaspor'un yıldız oyuncusu Love, 3 yıl sonra bir maçta 3 gol atma sevinci yaşadı. Tecrübeli oyuncu son olarak 2013-2014 yılında Çin Ligi ekiplerinden Luneng forması giydiği dönemde takımının Jiangsu Suning'i 4-2 yendiği maçta 3 gol atma başarısı elde etmişti. Öte yandan 32 yaşındaki Brezilyalı oyuncu Love, 16 Nisan 2017 Pazar günü gerçekleşecek anayasa değişikliği referandumu nedeniyle Süper Lig'e verilen arada Antalyaspor ile hazırlık maçında karşılaşmış ve o maçta da 3 gol atma başarısını yakalamıştı.
Aytemiz Alanyaspor formasıyla 26 maça çıkan Brezilyalı forvet oyuncusu Vagner Love, 2 bin 276 dakika sahada kalırken, 21 gol ve 3 asist performansı yakaladı. 32 yaşındaki oyuncu 7 kez de sarı kart gördü.
(Adem Akalan / İHA)

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