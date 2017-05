Vagner: 'Gol kralı olabilirim'

Süper Lig'de gol krallığı sıralamasında 18 golle ilk sıraya yerleşen Aytemiz Alanyaspor'un Brezilyalı golcüsü Vagner Love, 'Attığım 2 gol beni gol krallığında lider konuma getirdi ama bunun ötesinde takım olarak galip geldiğimiz için çok mutluyum' dedi.

Süper Lig'de gol krallığı sıralamasında 18 golle ilk sıraya yerleşen Aytemiz Alanyaspor'un Brezilyalı golcüsü Vagner Love, "Attığım 2 gol beni gol krallığında lider konuma getirdi ama bunun ötesinde takım olarak galip geldiğimiz için çok mutluyum" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Kardemir Karabükspor ağırlayacak olan Aytemiz Alanyaspor, hazırlıklarına yaptığını idmanla başladı. Alanya Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde Teknik Direktör Safet Susic, gözetiminde futbolcuların ısınma koşuyla başlayan antrenman top kapma çalışmasıyla devam etti. İdmanın son bölümünde ise turuncu-yeşilli ekip, serbest top çalışmasıyla tamamladı. İdmana futbolcular eksiksiz katıldı.



"GOL KRALLIĞINDA BİRİNCİ OLABİLİRİM"

İdmanda konuşan Aytemiz Alanyaspor'un Brezilyalı golcüsü Vagner Love, gol krallığında 18 golle ilk sıraya yükselmesinde en büyük katkının takım arkadaşları olduğunu söyledi. Takım olarak çok çalıştıklarını belirten Vagner Love, "Atiker Konyaspor maçını kazandığımız için çok mutluyum. Attığım 2 gol beni gol krallığında lider konuma getirdi ama bunun ötesinde takım olarak galip geldiğimiz için çok mutluyum. Gol krallığında şu an lider konuma geldim ama bunda takım arkadaşlarımın da etkisi büyük. Gerçekten buradan onlara teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Bireysel olarak da takım olarak da çok yoğun çalışıyoruz. Çalıştığımız sürece goller atmaya devam edeceğiz. Umarım ben de bireysel anlamda gollere devam edip gol krallığında birinci olabilirim" dedi.



'NASIL BAŞLADIĞIN DEĞİL, NASIL BİTİRDİĞİN ÖNEMLİDİR'

Bir gazetecinin 'Ligin ilk 8 haftasında gol atmamıştınız. İçinde bir endişe oldu mu?' sorusu üzerine Vagner Love, "Tabii bu tarz durumlar futbolun içerisinde var ama benim menajerliğimi yapan babamın söylediği bir laf vardır. Bunu futbolda hiçbir zaman unutmam. 'Nasıl başladığın değil, nasıl bitirdiğin önemlidir'. Belki iyi başlayamadık ama şu anki fotoğraf itibariyle iyi bitireceğiz gibi gözüküyor. Umarım bu şekilde devam eder ama ilk hafta atamadığım goller futbolun içerisinde her zaman var. Çok çalışıyorum. Şimdi antrenman sahasına en son geldim. Bundan önce içeride ekstra çalışmalar yaptım. Allah da görüyor" diye konuştu.



"ADAPTASYON SÜRESİNE İHTİYACIMIZ VAR"

'Türkiye'de futbol oynadığınız için mutlu musunuz?' sorusu üzerine ise Vagner Love, "Türkiye'ye geldikten sonra lige, takım arkadaşlarıma ve mevcut kültüre adapte olana kadar belli süre geçiyor. Hatta devre arası gelen arkadaşlarımıza alışana kadar bile belli bir adaptasyon süresine ihtiyacımız var. Şu an onu atlatmış durumdayım. Gerçekten çok iyi hissediyorum ve burada çok mutluyum" şeklinde konuştu.

(Erdal Anak /İHA)