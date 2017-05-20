V maskeli hırsız kameraya takıldı

Elazığ'da yüzünde V maskesi ile mesleki eğitim kursundan hırsızlık yapan şahıs güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Elazığ'da yüzünde V maskesi ile mesleki eğitim kursundan hırsızlık yapan şahıs güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, merkez İzzet Paşa Mahallesi Hacıteyfik Efendi Sokak'ta cilt bakımı eğitiminin verildiği Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı mesleki eğitim kursunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün gece yarısı yangın merdiveninden çıkarak 3. kattaki merkeze giren yüzünde V for Vendetta filminde kullanılan maske bulunan bir hırsız, içeriden öğrenci kurs merkezine ait yaklaşık 10 bin lira, bin 600 TL değerinde ziynet eşyası ile 200 yıllık 2 adet antika silah ve çeşitli eşyaları çaldı. Çaldığı eşyaları çantaya koyan maskeli hırsız, geldiği yangın merdiveninden inerek, bahçe duvarını geçip kayıplara karıştı. Sabah merkeze gelen çalışanlar, kapıyı açık görünce hırsızlık olayını fark edip durumu polise bildirdi.

Güvenlik kamerasını inceleyen polis, zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

(Yunus Özhanlı / İHA)