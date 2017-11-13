13.11.2017 12:13 Uzunköprü Emniyet Müdürüne saldırı

Edirne'nin Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Tekin ve beraberindeki 2 polis memuru, gece yarısı ilçe merkezinde bulunan bir alkollü mekanda yaptığı asayiş uygulaması sırasında saldırıya uğradı. Edirne'nin Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Tekin ve beraberindeki 2 polis memuru, gece yarısı ilçe merkezinde bulunan bir alkollü mekanda yaptığı asayiş uygulaması sırasında saldırıya uğradı.

Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Tekin ve beraberindeki 2 polis memuru, gece saat 01.00 sularında ilçe merkezinde yaptığı asayiş uygulaması sırasında alkollü bir mekanda kimlik sorgulaması sırasında çıkan tartışma sonucu uğradığı saldırı sonucu yaralandı. Emniyet Müdürü Mustafa Tekin'in tedavisi yapılmak üzere Edirne Tıp Fakültesi HaStanesine sevk edildi. Tedavisi süren Mustafa Tekin'in ve beraberinde ki 2 polis memurunun durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Olayın ardından dün gece yaklaşık 15 polis ile mekana yapılan baskında 3 kişi göz altına alındı. Soruşturma sürdürülüyor.

(Sercan Ülgen /İHA)

