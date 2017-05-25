Uzungöl'de dağ bisikleti yarışları yapılacak

Türkiye'nin en beğenilen turizm merkezlerinden Uzungöl, önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Türkiye'nin en beğenilen turizm merkezlerinden Uzungöl, önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı Uzungöl ile Demirkapı arasında yapılması planlanan Dağ Bisikleti Yarışları ile ilgili çalışmalar son aşamaya geldi. Trabzon Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, en geç Ekim ayında pedalların çevrilmesinin planlandığı bölgede Çaykara Kaymakamı İhsan Ayrancı ve Belediye Başkanı Hanefi Tok ile birlikte incelemelerde bulundu.

"Geleneksel olarak yapılması planlanan bu yarışların yakın yıllarda uluslararası platformda büyük ses getireceğine inanıyoruz" diyen İl Müdürü Birdal Öztürk, "Uzungöl - Demirkapı arasındaki güzergah dağ bisikleti için çok uygun. Hem bu yönü, hem de doğal güzelliği ile Uzungöl'deki yarışların çok fazla tercih edileceğine ve ilgi çekeceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Öztürk, planlanan etkinlik için gerekli altyapı yatırımları hakkında tespitlerin yapıldığı ve çözümü için çalışmalara kısa sürede başlanacağını söyledi.

