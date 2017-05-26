Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
'Uzun süren açlık sonrası kan şekeri yükselmesine dikkat edin'
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

'Uzun süren açlık sonrası kan şekeri yükselmesine dikkat edin'

Prof. Dr. Bekir Sami Uyanık, Ramazan ayının başlamasıyla birlikte iftarda kurulan sofralarda yapılan ağır yemeklerin, sağlıksız beslenmeyle birlikte çeşitli problemlere neden olabileceğini, bu problemlerden en önemli olanının da diyabet ve gizli şeker hastalığı olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Bekir Sami Uyanık, Ramazan ayının başlamasıyla birlikte iftarda kurulan sofralarda yapılan ağır yemeklerin, sağlıksız beslenmeyle birlikte çeşitli problemlere neden olabileceğini, bu problemlerden en önemli olanının da diyabet ve gizli şeker hastalığı olduğunu söyledi.
Hisar Intercontinental Hospital Klinik Laboratuvarlar Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bekir Sami Uyanık, Ramazan'da hiperglisemi (kan şekeri yüksekliği) yaşamamak için dikkat etmeniz gerekenler hakkında bilgi verdi. Uyanık, ramazan aynın başlamasıyla birlikte iftarda kurulan sofralarda yapılan ağır yemeklerin, sağlıksız beslenmeyle birlikte çeşitli problemlere neden olabileceğini, bu problemlerden en önemli olanının da diyabet ve gizli şeker hastalığı olduğunu belirtti.
"Uzun süren açlık sonrası kan şekeri yükselmesine dikkat edin"
Sağlıklı kişilerde, uzun süre aç kalmalarda, kan şekerinin düşmeye başladığında, vücutta salgılanan hormonların etkisiyle normal düzeylere çıkarılmakta olduğunu belirten Uyanık, "Yani hipoglisemiye fizyolojik bir cevap olarak, insülin hormonu azalırken, kan şekerini düşmesini engellemek için glukagon, adrenalin, kortizol ve büyüme hormonu kana salgılanır. Özellikle uzun süren açlıktan sonra, iftarda hızlı, aşırı, çok çeşit yemek, hipogliseminin tam tersi kan şekerini hızla yükselterek, yine hiperglisemi gibi önemli bir sağlık sorununa yol açabilir" dedi.
"Glisemik indeksi düşük gıdaları tercih edin"
Glisemik indeksi düşük gıdaları tercih edilmesi gerektiğini aktaran Uyanık, "İftarda çorba gibi hafif bir yemek sonrası ara verilerek, daha sonra diğer besinler alınabilir. Hipoglisemik indeksi düşük, yani kan şekerini hızlı yükseltmeyen sebze yemekleri tercih edilmelidir. İçecek olarak da meşrubat ve meyve suları yerine, sıvı ve mineral kaybını karşılamak üzere su, maden suyu, ayran, açık çay içilmelidir" diye konuştu.
"Ramazan ayında şeker değerlerinizi kontrol altında tutun"
Özellikle ramazanın ilk günlerinde olmak üzere, şeker hastalarının, gün içinde birkaç defa ve iftar sonrasında, kan şekeri ölçüm cihazlarıyla şeker değerlerini kontrol etmesinin gerektiğini söyleyen Uyanık,"Aşırı düşme ve yükselme durumlarında, bir sağlık kuruluşuna gitmelidirler.Ramazan ayında glisemik indeksi yüksek besinler yerine sağlıklı beslenmek için beyaz ekmek yerine, tam tahıl ekmeği, yulaf veya çavdar ekmeği tüketin. Kırmızı eti azaltarak, tavuk ve balık yiyin. Kuru baklagilleri sofranızdan eksik etmeyin. Mevsim sebzelerinden hazırlayacağınız salatalar ya da yemekler mutlaka sofranızda olsun. Süt, yoğurt, peynir gibi süt ürünlerini düzenli tüketin. Asitli ve şekerli içecekler yerine su ve ayran için. Yemeklerde daha az yağ ve daha az tuz kullanın. Beyaz undan yapılan, makarna, kek, poğaça, kurabiye, bisküviden kaçının. Tatlı yememeye çalışın. Tatlısız olmaz diyenlerdenseniz en fazla haftada iki gün sütlü tatlı tüketin" diye konuştu.

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
56 bin lirasını sahte savcıya kaptırdı
Bursa'da şiddetli yağmur ve dolu şoku
Üniversiteden başhekim cinayetiyle ilgili açıklama
Çanakkale'de altın madeni tepkisi
A Milli Takım, Makedonya ile karşılaşacak
Liderler zirvede eşleri Sicilya turunda
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
350 asker zehirlendi! Manisa Valisi kötü haberi verdi
350 asker zehirlendi! Manisa Valisi kötü haberi verdi
Merkel'den Türkiye'ye İncirlik resti!
Merkel'den Türkiye'ye İncirlik resti!
'Manchester bombacısı, İngiltere'ye Türkiye'den gitti'
'Manchester bombacısı, İngiltere'ye Türkiye'den gitti'
CHP'den Yargıtay'a Cumhurbaşkanı başvurusu
CHP'den Yargıtay'a Cumhurbaşkanı başvurusu
Eski Yunanistan Başbakanı Papadimos’a bombalı zarfla saldırı düzenlendi
Eski Yunanistan Başbakanı Papadimos’a bombalı zarfla saldırı düzenlendi
Bakan Soylu duyurdu: PKK'ya ağır darbe!
Bakan Soylu duyurdu: PKK'ya ağır darbe!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
56 bin lirasını sahte savcıya kaptırdı
56 bin lirasını sahte savcıya kaptırdı
Bursa'da şiddetli yağmur ve dolu şoku
Bursa'da şiddetli yağmur ve dolu şoku
Üniversiteden başhekim cinayetiyle ilgili açıklama
Üniversiteden başhekim cinayetiyle ilgili açıklama
Çanakkale'de altın madeni tepkisi
Çanakkale'de altın madeni tepkisi
A Milli Takım, Makedonya ile karşılaşacak
A Milli Takım, Makedonya ile karşılaşacak
Liderler zirvede eşleri Sicilya turunda
Liderler zirvede eşleri Sicilya turunda
Erdoğan talimatı verdi: Arena isimleri kaldırılıyor
Erdoğan talimatı verdi: Arena isimleri kaldırılıyor
Mısır'da bilanço artıyor: 26 ölü
Mısır'da bilanço artıyor: 26 ölü
Merkel, İncirlik için cevap bekliyor
Merkel, İncirlik için cevap bekliyor
Türkiye Golf Turu'nun 7. Ayağı Samsun'da başladı
Türkiye Golf Turu'nun 7. Ayağı Samsun'da başladı
62 bin incili Nilüfer Hatun kaftanı göz kamaştırıyor
62 bin incili Nilüfer Hatun kaftanı göz kamaştırıyor
Yolcu otobüsünde 110 kilogram eroin ele geçirildi
Yolcu otobüsünde 110 kilogram eroin ele geçirildi

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English