Prof. Dr. Bekir Sami Uyanık, Ramazan ayının başlamasıyla birlikte iftarda kurulan sofralarda yapılan ağır yemeklerin, sağlıksız beslenmeyle birlikte çeşitli problemlere neden olabileceğini, bu problemlerden en önemli olanının da diyabet ve gizli şeker hastalığı olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Bekir Sami Uyanık, Ramazan ayının başlamasıyla birlikte iftarda kurulan sofralarda yapılan ağır yemeklerin, sağlıksız beslenmeyle birlikte çeşitli problemlere neden olabileceğini, bu problemlerden en önemli olanının da diyabet ve gizli şeker hastalığı olduğunu söyledi.

Hisar Intercontinental Hospital Klinik Laboratuvarlar Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bekir Sami Uyanık, Ramazan'da hiperglisemi (kan şekeri yüksekliği) yaşamamak için dikkat etmeniz gerekenler hakkında bilgi verdi. Uyanık, ramazan aynın başlamasıyla birlikte iftarda kurulan sofralarda yapılan ağır yemeklerin, sağlıksız beslenmeyle birlikte çeşitli problemlere neden olabileceğini, bu problemlerden en önemli olanının da diyabet ve gizli şeker hastalığı olduğunu belirtti.

"Uzun süren açlık sonrası kan şekeri yükselmesine dikkat edin"

Sağlıklı kişilerde, uzun süre aç kalmalarda, kan şekerinin düşmeye başladığında, vücutta salgılanan hormonların etkisiyle normal düzeylere çıkarılmakta olduğunu belirten Uyanık, "Yani hipoglisemiye fizyolojik bir cevap olarak, insülin hormonu azalırken, kan şekerini düşmesini engellemek için glukagon, adrenalin, kortizol ve büyüme hormonu kana salgılanır. Özellikle uzun süren açlıktan sonra, iftarda hızlı, aşırı, çok çeşit yemek, hipogliseminin tam tersi kan şekerini hızla yükselterek, yine hiperglisemi gibi önemli bir sağlık sorununa yol açabilir" dedi.

"Glisemik indeksi düşük gıdaları tercih edin"

Glisemik indeksi düşük gıdaları tercih edilmesi gerektiğini aktaran Uyanık, "İftarda çorba gibi hafif bir yemek sonrası ara verilerek, daha sonra diğer besinler alınabilir. Hipoglisemik indeksi düşük, yani kan şekerini hızlı yükseltmeyen sebze yemekleri tercih edilmelidir. İçecek olarak da meşrubat ve meyve suları yerine, sıvı ve mineral kaybını karşılamak üzere su, maden suyu, ayran, açık çay içilmelidir" diye konuştu.

"Ramazan ayında şeker değerlerinizi kontrol altında tutun"

Özellikle ramazanın ilk günlerinde olmak üzere, şeker hastalarının, gün içinde birkaç defa ve iftar sonrasında, kan şekeri ölçüm cihazlarıyla şeker değerlerini kontrol etmesinin gerektiğini söyleyen Uyanık,"Aşırı düşme ve yükselme durumlarında, bir sağlık kuruluşuna gitmelidirler.Ramazan ayında glisemik indeksi yüksek besinler yerine sağlıklı beslenmek için beyaz ekmek yerine, tam tahıl ekmeği, yulaf veya çavdar ekmeği tüketin. Kırmızı eti azaltarak, tavuk ve balık yiyin. Kuru baklagilleri sofranızdan eksik etmeyin. Mevsim sebzelerinden hazırlayacağınız salatalar ya da yemekler mutlaka sofranızda olsun. Süt, yoğurt, peynir gibi süt ürünlerini düzenli tüketin. Asitli ve şekerli içecekler yerine su ve ayran için. Yemeklerde daha az yağ ve daha az tuz kullanın. Beyaz undan yapılan, makarna, kek, poğaça, kurabiye, bisküviden kaçının. Tatlı yememeye çalışın. Tatlısız olmaz diyenlerdenseniz en fazla haftada iki gün sütlü tatlı tüketin" diye konuştu.

