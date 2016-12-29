29.12.2016 03:16 Uzun bir aradan sonra yağan kar Uşak'ı beyaza bürüdü

Uşak'ta dün öğlen saatlerinde başlayan ve gece boyunca etkili olan kar yağışı trafik akışını olumsuz etkilerken, kent çevresindeki güzellikleri ortaya çıkardı. Uşak'ta dün öğlen saatlerinde başlayan ve gece boyunca etkili olan kar yağışı trafik akışını olumsuz etkilerken, kent çevresindeki güzellikleri ortaya çıkardı.



Uşak'a uzun bir aradan sonra yağan kar, kenti beyaz örtüye bürüdü. İl genelinde okulların tatil edilmesiyle çocuklar gece yarılarına kadar yağan karın keyfini çıkardı. Yoğun yağan kar, Huzur Park'tan Karaağaç Mahalle Konağına, ana yollardan Şehit Mehmet Çetin kavşağına kadar kentin dört bir yanında eşsiz manzaralar oluşturdu.



Öte yandan belediye ekipleri ve karayolları görevlileri ana arterler ve kent içi yollarda sürekli yol tuzlaması ve kar kürümesi yapmasına rağmen karın yoğun yağması nedeniyle yollarda trafik akışı zaman zaman durma noktasına geldi. İl genelinde birçok köy yolu ulaşım kapanmış durumda. Ekipler 24 saat esasına göre yol açma ve karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.



Uşak ve çevresinde kar yağışının Cuma gününe kadar yer yer etkili olmak üzere devam edeceği yetkililer tarafından belirtilirken, trafiğe çıkacak sürücülerin dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundular.

