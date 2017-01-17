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Üzüm bağları sular altında ama üretici memnun
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Üzüm bağları sular altında ama üretici memnun

Son 10 günde yoğun yağış alan Manisa'da birçok üzüm bağı sular altında kaldı. Bu durum üreticiyi endişelendirmedi, bilakis toprak suya doyduğu için memnun etti.

Son 10 günde yoğun yağış alan Manisa'da birçok üzüm bağı sular altında kaldı. Bu durum üreticiyi endişelendirmedi, bilakis toprak suya doyduğu için memnun etti.
Son yılların en şiddetli kar yağışı ve yağmurlarına tanıklık eden Manisa'da tarım alanları ve üzüm bağları adeta suya doydu. Birçok üzüm bağı sular altında kalırken, üreticiler bu durumu memnuniyetle karşıladı. Çok yağışın da çok kuraklığın da bir afet olduğunu dile getiren Manisa Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Mustafa Kaçire, "Bunu her zaman dile getiririz ama eskiden beri atalarımızın da dediği gibi kar olan yerde mikrop diye bir şey kalmaz. Bizim çiftçi için bu durum bilhassa bitirimdir. Yerinde ve zamanında olduğunda her zaman için berekettir. Şu an gördüğümüz kar, yeri ve zamanında yağan bir kardır. Afet konumunda değildir. Çiftçimiz bundan çok mutlu. Topraklarımız üzerindeki mikroplar gitti, yenilendi. Yer altı sularımız oldukça zenginleşti. Gayet güzel bir durum. Bazen duyuyoruz, 'Bağlarda su var' deniliyor. Bu kar ve yağmur zamanında yağdığı için hiçbir şey ifade etmiyor afet anlamında. Tam bizim bağlarımız için, mahsullerimiz için elverişli bir durum" dedi.

"KARDAN DOLAYI HASAR ŞİKAYETİ YOK"
Üzüm bağları için bereket olan yoğun yağmurların buğday ekilen alanlarda biraz zararı olabileceğini kaydeden Kaçire şunları söyledi:
"Buğday ekilen alanlarda biraz zarar olabilir ama bu da zarar boyutunda bir şey değil. Çünkü güneş yok daha havalar soğuk. Kış mahsulü bu hava şartlarına, hava koşullarına göre kendini adapte etmiştir. Bunlara da bir zararı yoktur. Kar yağışının biraz zararı oldu. Özellikle zeytin bölgelerinde fazla yağdığı için bazı ağaçlarda kırılma oldu ama o da çok büyük bir zarara neden olmadı. Şu an için İl Tarım Müdürlüğümüze, ilçe tarım müdürlüklerimize ulaşan herhangi bir hasar şikayeti veya müracaatı yok. Şu an için her şey çok güzel inşallah Allah bundan sonra bir afet vermez. Barajlarımız gayet güzel beslendi, yer altı sularımız iyi beslendi. Şu ana kadar gidişatımız gayet güzel. İnşallah 2017 yılının başında bu karın olması biz çiftçiler için 2017 yılının bir bereket yılı olacağını düşünürüz. İnşallah da böyle olur. Su, hava, toprak olmazsa hiçbir şey olmaz. Bizim yaşam tarzlarımızdan biri sudur. Muhakkak suyun olması lazım. Küresel ısınmada yer altı sularının çekildiği sıkıntıları görüyoruz, biliyoruz. Bu konu da bizim için bir berekettir. Hayırlı olacak inşallah."
(Sadık Cangel / İHA)
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