Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Uzmanlardan Ramazan'da kuru baklagil tüketin uyarısı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Uzmanlardan Ramazan'da kuru baklagil tüketin uyarısı

Uzmanlar, oruç tutarken kuru baklagil tüketmenin hem sağlıklı beslenme hem de tok tutma açısından önemli olduğunu söyledi.

Uzmanlar, oruç tutarken kuru baklagil tüketmenin hem sağlıklı beslenme hem de tok tutma açısından önemli olduğunu söyledi.
Medicana Konya Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Fahri Arı, Ramazan ayında oruç tutanlara tavsiyelerde bulanarak, beslenmede dikkat edilmesi gerekenlerden bahsetti. İftar ve sahurun mutlaka yapılması gerektiğini belirten Dr. Arı, dengeli bir şekilde beslenmeye gayret edilmesi gerektiğini söyledi. İftarda başlangıçta hafif gıdalar tercih edilmesi gerektiğini ifade eden Arı, "Bir anda çok yemek yemek, mideye aşırı yüklenme çok uygun değil. Aksi takdirde mide sindirim sitemiyle ilgili problemler, diğer sağlık problemleri ortaya çıkmasına neden olacaktır. Yine hızlı bir şekilde yememizin de çok uygun olmadığını söyleyebiliriz. Aşırı ağır yemekler, aşırı yağlı, tuzlu yiyecekleri birazcık kısmamız lazım. Kan şekerini hızlı yükseltecek yiyecekler yerine kan şekerini biraz daha yavaş yükselten, hazmı biraz daha zaman alıcı yiyecekler tercih etmeliyiz. Kan şekerini hızlı yükselten yiyecekler; ekmek, pirinç pilavı çok çabuk kana karışacağı için kan şekeri hızlı yükselecektir. Bunu vücut tolere edemeyeceği için bu tür yiyecekler yerine kepekli ekmek, bulgur pilavı onların tüketimi daha uygundur. Ağır tatlıları pek tercih etmememiz gerekiyor. Ağır tatlılar yerine süt tatlıları ve meyveleri tercihimiz olabilir" dedi.

"ÇABUK ACIKAN İNSANLAR KURU BAKLAGİLLER TÜKETSİN"
Ramazan ayında vücut için 2,5 litre su tüketimi olması gerektiğini vurgulayan Dr. Fahri Arı, "Gün boyu susuz kaldığımız için böbrek susuzluktan ciddi anlamda etkilenebilir. Yemeklerle birlikte ara zaman dilimlerinde iki ya da 2,5 litre su mutlaka tüketmemiz lazım. Aşırı sıcak saatlerde dışarı çıkmamalıyız. Acıkma problemi olan, hazmı uzun sürecek yiyecekleri tercih edebilirler. Kuru baklagiller hazmı zor olduğu için daha çabuk acıkan insanlar bu tür gıdalara ağırlık verebilir. Kronik hastalığı olanların bu dönemde daha dikkatli olması lazım. Şeker hastalarına ve böbrek hastalarına oruç tutmalarını önermiyoruz. Çünkü vücutlarının tolere etmesi mümkün değil" diye konuştu.
(Uğur Sarı - Barış Gök / İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
İBB'den 'Galatasaray Adası' açıklaması
'Cimbom' da Galatasaray Adası'ndan tahliye edildi
Dişleriniz gülmeye engel olmasın
Van'da 54 kilo eroin ele geçirildi
Uzmanlardan Ramazan'da kuru baklagil tüketin uyarısı
560 gram doğan Erva bebek 4 ay sonra taburcu oldu
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
İşte Galatasaray'ın stadının yeni adı!
İşte Galatasaray'ın stadının yeni adı!
Erken emeklilik için 5 formül
Erken emeklilik için 5 formül
Bu kez de şoför uyudu: 8 ölü, 34 yaralı
Bu kez de şoför uyudu: 8 ölü, 34 yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli'yi kastetmedim!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli'yi kastetmedim!
Hurma alacaklar dikkat! Büyük oyun...
Hurma alacaklar dikkat! Büyük oyun...
'FETÖ ile bağı olanlar AK Parti'den ayıklanacak!'
'FETÖ ile bağı olanlar AK Parti'den ayıklanacak!'
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
İBB'den 'Galatasaray Adası' açıklaması
İBB'den 'Galatasaray Adası' açıklaması
'Cimbom' da Galatasaray Adası'ndan tahliye edildi
'Cimbom' da Galatasaray Adası'ndan tahliye edildi
Dişleriniz gülmeye engel olmasın
Dişleriniz gülmeye engel olmasın
Van'da 54 kilo eroin ele geçirildi
Van'da 54 kilo eroin ele geçirildi
Uzmanlardan Ramazan'da kuru baklagil tüketin uyarısı
Uzmanlardan Ramazan'da kuru baklagil tüketin uyarısı
560 gram doğan Erva bebek 4 ay sonra taburcu oldu
560 gram doğan Erva bebek 4 ay sonra taburcu oldu
Hakkari'de 13 terörist etkisiz hale getirildi
Hakkari'de 13 terörist etkisiz hale getirildi
Şehit babasının adı ve hatıralarıyla büyüyor
Şehit babasının adı ve hatıralarıyla büyüyor
500 bin lira değerindeki projeyi 6 ayda hazırladılar
500 bin lira değerindeki projeyi 6 ayda hazırladılar
Dişini karıştırdığı çatal boğazına kaçtı
Dişini karıştırdığı çatal boğazına kaçtı
KPSS'de son oturum başladı
KPSS'de son oturum başladı
Parktaki bankta ölü bulundu
Parktaki bankta ölü bulundu

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English