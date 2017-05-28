Uzmanlardan Ramazan'da kuru baklagil tüketin uyarısı

Uzmanlar, oruç tutarken kuru baklagil tüketmenin hem sağlıklı beslenme hem de tok tutma açısından önemli olduğunu söyledi.

Uzmanlar, oruç tutarken kuru baklagil tüketmenin hem sağlıklı beslenme hem de tok tutma açısından önemli olduğunu söyledi.

Medicana Konya Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Fahri Arı, Ramazan ayında oruç tutanlara tavsiyelerde bulanarak, beslenmede dikkat edilmesi gerekenlerden bahsetti. İftar ve sahurun mutlaka yapılması gerektiğini belirten Dr. Arı, dengeli bir şekilde beslenmeye gayret edilmesi gerektiğini söyledi. İftarda başlangıçta hafif gıdalar tercih edilmesi gerektiğini ifade eden Arı, "Bir anda çok yemek yemek, mideye aşırı yüklenme çok uygun değil. Aksi takdirde mide sindirim sitemiyle ilgili problemler, diğer sağlık problemleri ortaya çıkmasına neden olacaktır. Yine hızlı bir şekilde yememizin de çok uygun olmadığını söyleyebiliriz. Aşırı ağır yemekler, aşırı yağlı, tuzlu yiyecekleri birazcık kısmamız lazım. Kan şekerini hızlı yükseltecek yiyecekler yerine kan şekerini biraz daha yavaş yükselten, hazmı biraz daha zaman alıcı yiyecekler tercih etmeliyiz. Kan şekerini hızlı yükselten yiyecekler; ekmek, pirinç pilavı çok çabuk kana karışacağı için kan şekeri hızlı yükselecektir. Bunu vücut tolere edemeyeceği için bu tür yiyecekler yerine kepekli ekmek, bulgur pilavı onların tüketimi daha uygundur. Ağır tatlıları pek tercih etmememiz gerekiyor. Ağır tatlılar yerine süt tatlıları ve meyveleri tercihimiz olabilir" dedi.



"ÇABUK ACIKAN İNSANLAR KURU BAKLAGİLLER TÜKETSİN"

Ramazan ayında vücut için 2,5 litre su tüketimi olması gerektiğini vurgulayan Dr. Fahri Arı, "Gün boyu susuz kaldığımız için böbrek susuzluktan ciddi anlamda etkilenebilir. Yemeklerle birlikte ara zaman dilimlerinde iki ya da 2,5 litre su mutlaka tüketmemiz lazım. Aşırı sıcak saatlerde dışarı çıkmamalıyız. Acıkma problemi olan, hazmı uzun sürecek yiyecekleri tercih edebilirler. Kuru baklagiller hazmı zor olduğu için daha çabuk acıkan insanlar bu tür gıdalara ağırlık verebilir. Kronik hastalığı olanların bu dönemde daha dikkatli olması lazım. Şeker hastalarına ve böbrek hastalarına oruç tutmalarını önermiyoruz. Çünkü vücutlarının tolere etmesi mümkün değil" diye konuştu.

(Uğur Sarı - Barış Gök / İHA)