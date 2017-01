Uzmanlar uyarıyor: Her gün tartılmayın

Özellikle kadınların korkulu rüyasının tartılmak olduğunu belirten Diyetisyen Şeyda Sular, her gün değil, haftada bir kez tartılmanın daha doğru sonuç verdiğini söyledi.

Diyetisyen Şeyda Sular, "Maalesef her gün tartılmak doğru değil. Vücudumuz ve hormonlarımız yediğimize, içtiğimize ve günlük stres altında olan hayatımıza karşı değişken bir hal sergilemektedir. Örneğin; bir gün önce alkol mü aldık, ertesi gün alkole bağlı vücudumuzda oluşan ödem tartıda artı sonucu gösterecektir ya da stresli bir gün mü geçirdiniz, diyeti bozdunuz ve aşırı karbonhidrat mı tükettiniz, maalesef kilo almamış olsanız bile ödeme, bozulan bağırsak hareketlerine bağlı tartıda geçici artışı görmek mümkündür. Bu sizde moral bozukluğu meydana getirmemelidir, nede olsa kilo veremiyorum deyip diyeti bozmanıza da neden olmamalıdır. Her gün tartılmak yerine haftada bir gün sabah aç karnına tuvalete çıktıktan sonra tartılmak size en doğru sonucu verecektir" dedi.



"VÜCUT YAĞ YAKIMI DÜŞÜNÜLEN KADAR KOLAY BİR SÜREÇ DEĞİLDİR"

Kişinin düzenli ve dengeli beslendiğinde özellikle fiziksel aktiviteyi eksik etmediğinde tartıda kastan giden kiloya itibar etmemesi gerektiğini kaydeden Diyetisyen Şeyda Sular, "Bir gün önce aldığınız su miktarı, menstrüasyon dönemi öncesi ve sonrası tartıda çıkan sonucu değiştirmektedir. Özellikle menstrüasyon döneminizdeyseniz bu tartıdaki sonucu yaklaşık 1.5-2 kg kadar değiştirirken yağ ve kas oranını da aynı ölçüde üzücü bir şekilde farklı göstermektedir. Siz verdiğiniz kiloyu yağdan gittiğini görmek istiyorsanız, benim de danışanlarım da her görüşmede yaptığım mezura ölçümü ile bunu net bir şekilde görebilirsiniz. Vücuttan kaybedilen yağ, mezura ölçümünde özellikle bel ve kalça çevresinden incelmeye neden olmakta ve sizi en doğru sonucu göstermektedir" diye konuştu.

Sağlıklı ve dengeli kilo vermede hedef haftada maksimum 1-1.5 kg olduğunu ifade eden Diyetisyen Şeyda Sular, "Bunun üzerinde verilen kilolar maalesef yağ dışından gitmektedir. Vücut yağ yakımı düşünülen kadar kolay bir süreç değildir ve haftada 5-6 kg gibi çılgın sonuçlar size ya sudan ya da kastan kayıp yaşatacaktır. Yine bu süreçte tartıya itibar etmeyip mezura ile öncesi ve sonrası yaptığınızda yüksek rakamlarda verilen kiloya karşı mezurada küçük düşüşler size doğruyu ve şok diyetlere itibar etmemeniz gerektiğini gösterecektir" şeklinde konuştu.