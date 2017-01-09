Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Uzmanlar kış hastalıklarına karşı uyardı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Uzmanlar kış hastalıklarına karşı uyardı

Soğuk havalarla birlikte özellikle çocuklarda kış hastalıkları baş göstermeye başladığını belirten Uzm. Dr. Ali Şimşek, ailelere bu sağlık problemlerine karşı alınabilecek önlemler hakkında bilgi verdi.

Soğuk havalarla birlikte özellikle çocuklarda kış hastalıkları baş göstermeye başladığını belirten Uzm. Dr. Ali Şimşek, ailelere bu sağlık problemlerine karşı alınabilecek önlemler hakkında bilgi verdi.

Havaların soğuması ile birlikte çocuklar da meydana gelebilecek kış hastalıklarına karşı açıklamalarda bulunan Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları doktorlarından Uzm. Dr. Ali Şimşek bu sağlık problemlerine karşı çocukların bağışıklık sistemlerinin güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Bağışıklık sisteminin güçlenmesi

Bağışıklık sisteminin gelişmesi mikrop ve virüsleri tanıştıkça mümkün olduğunu belirten Uzm. Dr. Ali Şimşek, "Çocukların bağışıklık sisteminin gelişmesi için değişik mikroplarla tanışmaları ve bunları yenmeleri gerekir. Son yıllarda pek çok çocuğun 0-5 yaş döneminde kreşe gitmesi sonucu ilkokulda görülen enfeksiyonlar daha da seyrekleşti. Mikrop, virüs ve parazitlerlerle tanıştıkça vücut alışarak bağışıklık üretiyor. 0-5 yaş çocukları yeterince bağışık olmadıklarından hastalanıyor ve bazı davranış özellikleri nedeniyle de birbirlerine kolaylıkla bulaştırıyor. Erken dönemde enfeksiyonlara maruz kalan çocuklar ilkokul yıllarında daha az hastalanıyor" dedi.

Hijyen kuralları

Ailelere de büyük görevler düştüğünü söyleyen Şimşek, "Çocuklara verilecek hijyen eğitimi, etraf temizliği, tuvalet kullanımı ve temizliği, alan paylaşımı, beslenme hijyeni ve gıda maddelerinin ellenmesi, eğitmen - çocuk oranı gibi pek çok konunun üzerinde durulması gerekir. Çocukların her bakımından sonra eller yıkanmalı. Eğer çok sık yıkama söz konusuysa Alkol bazlı antiseptikler de kullanılabilir. Belirli sıklıkta ortam ve oyuncak temizliği yapılmalı ve hiçbir şekilde aksatılmamalıdır. Çalışanlar ve çocuklar ellerine değil kol içine öksürmeyi veya hapşırmayı bilmelidir. Kağıt mendil kullanıp tek temasla çöpe atmalıdırlar" diye konuştu.

Sağlıklı beslenme

Sağlıklı beslenmeye dikkat çeken Şimşek, "Zaman içinde düzensiz beslenme, çevremizdeki toksinler, uykusuzluk bu savunma sisteminin zayıflamasına neden olur. Yanlış beslenme, şeker, sigara (pasif içicilik de dahil), çevre ve hava kirliliği bu sistemin zayıflamasına neden olur. Bunun için doğru beslenme kurallarına uyulması gerekmektedir. Bunların yanında Omega 3 yönünden zengin olan balık, haftada 1-2 kez, bol taze meyve ve taze sebze düzenli olarak sofralarda yer almalıdır. Ayrıca ıhlamur, zencefil, günlük tüketilmeye dikkat edilmelidir. Çocuklarda çok sık karşılaştığımız durumlardan birisi de televizyon ve bilgisayar karşısında uzun süre zaman geçirmeleri, yeterli dinlenememe ve uykusuzluktur. Hem bedensel hem de ruhsal yorgunluk, bağışıklık sistemini zayıflatır. Bunun için çocukları düzenli spor yapması için teşvik etmemiz gerekmektedir" diyerek sözlerine son verdi" şeklinde konuştu.
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Hastane sosyal medyadaki iddiaları yalanladı
Tuzla Sulak Alanı için av yasağı istediler
Antalya'da gece kadınlara durak zorunluluğu kalkıyor
Başkan Toçoğlu Antalya'dan şampiyonluk sözü aldı
Silahlı saldırıyla ilgili 2 kişi adliyeye sevk edildi
Bilgiç'ten Genel Sekreteri Sarıfakı'ya teşekkür plaketi
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Meteorolojiden önemli uyarı! İstanbul'da kar daha da artacak!
Meteorolojiden önemli uyarı! İstanbul'da kar daha da artacak!
Dolar ve euro yeni haftaya yeni tarihi zirvelerde başladı
Dolar ve euro yeni haftaya yeni tarihi zirvelerde başladı
İstanbul ve Ankara'da 10 Ocak Salı günü (yarın) okullar tatil mi?
İstanbul ve Ankara'da 10 Ocak Salı günü (yarın) okullar tatil mi?
FETÖ firarisi Tekalan ABD'de rektör oldu
FETÖ firarisi Tekalan ABD'de rektör oldu
CHP PM toplantısından 'direniş' kararı çıktı
CHP PM toplantısından 'direniş' kararı çıktı
Yarın tatil olan illerin listesi! 9 Ocak valilik kararları...
Yarın tatil olan illerin listesi! 9 Ocak valilik kararları...
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Hastane sosyal medyadaki iddiaları yalanladı
Hastane sosyal medyadaki iddiaları yalanladı
Tuzla Sulak Alanı için av yasağı istediler
Tuzla Sulak Alanı için av yasağı istediler
Antalya'da gece kadınlara durak zorunluluğu kalkıyor
Antalya'da gece kadınlara durak zorunluluğu kalkıyor
Başkan Toçoğlu Antalya'dan şampiyonluk sözü aldı
Başkan Toçoğlu Antalya'dan şampiyonluk sözü aldı
Silahlı saldırıyla ilgili 2 kişi adliyeye sevk edildi
Silahlı saldırıyla ilgili 2 kişi adliyeye sevk edildi
Bilgiç'ten Genel Sekreteri Sarıfakı'ya teşekkür plaketi
Bilgiç'ten Genel Sekreteri Sarıfakı'ya teşekkür plaketi
ERÜ'de emeklilik töreni
ERÜ'de emeklilik töreni
Ambulans yolda kalınca devreye belediye ekipleri girdi
Ambulans yolda kalınca devreye belediye ekipleri girdi
Antalya'da fuhuş operasyonu: 3 gözaltı
Antalya'da fuhuş operasyonu: 3 gözaltı
Kahraman şehit polis için taziye ziyareti
Kahraman şehit polis için taziye ziyareti
Başkan Türel'den Sayıştaya eleştiri
Başkan Türel'den Sayıştaya eleştiri
İl Emniyet Müdürü Fahrettin Şen'den, Başkan Demirel'e ziyaret
İl Emniyet Müdürü Fahrettin Şen'den, Başkan Demirel'e ziyaret

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English