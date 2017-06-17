Uzmanından 'Yazın lazer yaptırmayın' uyarısı

Yaz aylarında istenmeyen tüylerden kurtulmak için lazer epilasyonun yapılmaması gerektiğini belirten Medikal ve Estetik Doktoru Sedef Önde, aksi takdirde deride kalıcı lekeler oluşabileceğine işaret etti.

Yaz aylarında istenmeyen tüylerden kurtulmak için lazer epilasyonun yapılmaması gerektiğini belirten Medikal ve Estetik Doktoru Sedef Önde, aksi takdirde deride kalıcı lekeler oluşabileceğine işaret etti.

Havaların ısınması ve yazın gelmesiyle birlikte istenmeyen tüylerden kurtulmak için lazer epilasyonu tercih edenlere uyarılarda bulunan Diet-Time Kliniği Medikal Estetik Doktoru Sedef Önde, "Lazer epilasyon uygulamasından sonra güneşe çıkılırsa deride kalıcı lekeler oluşabilir. Bu nedenle yaz aylarında lazer epilasyon yapılmaması gerekir. Yaz mevsimini istenmeyen tüylerinden kurtulmuş olarak rahat geçirmeyi hayal edenlerin, lazer epilasyon yaptırmaya kış aylarında başlaması uygun olacaktır. Çünkü tam sonuç alabilmek için birkaç seansa ihtiyaç duyulmaktadır. Ancak, koltuk altı ve genital bölge gibi güneş görmeyecek vücut bölgelerine yazın da olsa lazer epilasyon uygulanmasında bir sakınca yoktur" dedi. Yaz biter bitmez lazerde yoğunluk yaşanacağını belirten Önde, şimdiden yaz sonu için rezervasyon yapmalarının uygun olacağını ifade etti.

