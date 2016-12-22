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Uzmanından gözünü kaşıyanlara uyarı
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Uzmanından gözünü kaşıyanlara uyarı

VAN (İHA) â€' Van Urartu Göz Merkezi Göz Hastalıkları ve Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Baran Bari İlhan, göze yapılan şiddetli kaşıma ve ovalama işlemlerinin keratokonus hastalığını başlatabileceği uyarısında bulundu.

VAN (İHA) â€" Van Urartu Göz Merkezi Göz Hastalıkları ve Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Baran Bari İlhan, göze yapılan şiddetli kaşıma ve ovalama işlemlerinin keratokonus hastalığını başlatabileceği uyarısında bulundu.

Açıklamalarda bulunan Dr. İlhan, korneanın gözün kırma derecesini belirleyen en önemli optik unsuru oluşturduğunu söyledi. Dr. İlhan, keratokonus hastalığının kornea dokusunun eğriliğinin sivrileşmesi, öne doğru bombeleşmesi ve dokunun incelmesiyle ilerleyici bir yapıda olduğunu kaydetti. Gözün ön kısmında yer alan korneanın ince bağlarla birbirinin içine geçtiğini ifade eden Dr. İlhan, "Bu hastalıkta bu bağlar gevşek olur ve kornea dediğimiz tabaka gittikçe inceliyor. Bu da göze giren ışığın dağılarak görüntünün bozulmasına sebep olur. Bunun sonucunda hastalar gözlerini kısarak nesneleri netleştirmeye çalışırlar. Bu hastalık ilerleyici bir göz hastalığıdır. Geçmişte bu ilerlemeyi durdurma şansımız yok iken, bu göz nakline kadar ilerleyebiliyordu. Bizim bu yöremizde de bu hastalığın ilerlemesindeki en önemli etken, gözün fazla kaşınması alışkanlığıdır" dedi.

Hastalığın ilerlemesi durumunda nakil gerektiğini aktaran İlhan, şu uyarılarda bulundu:

"Bu tür hastalıkların teşhisi, göz doktorları tarafından kornea tomografi dediğimiz bir çeşit gözün haritasını çıkararak yapılabilmektedir. Burada hafif, orta ve ağır diye üç düzeyi var. Özellikle ailesel yatkınlığı olan, göz nezlesi veya gözlerini fazla kaşıyan insanlar en önemli risk grubunu oluşturmaktadır."

Keratokonusta crosslink (CCL) tedavisi

Son birkaç yılda keratokonusta crosslink (CCL) denilen ışın tedavisi geliştirildiğini aktaran Dr. İlhan, "Bu yöntemle hastalığın ilerlemesini durdurabiliyoruz. Kornea kalınlığı uygun olan ve keratokonusu çok ilerlememiş olan hastalarda hastalığın ilerlemesini durdurma şansımız var. Hastaların bir kısmında sert keratokonus lensleri ve halka tedavileri uygulanabiliyor. Ancak burada her hastaya aynı şey uygulanmıyor. Nasıl bir tedavi uygulanacağı konusunda klinik muayenede, hastanın yaşına, korneasının durumuna ve hastalığın seyrine göre bu tedavi yöntemleri uygulanabilmektedir" diye konuştu.

Urartu Göz Merkezi olarak bu konuda hizmet verdiklerini anımsatan Op. Dr. Baran Bari İlhan, "Biz Urartu Göz Merkezi olarak bu konuda hem crosslink (CCL) dediğimiz yöntemle hastalığın ilerlemesini durdurma tedavisi hem de PRK kontak lens yöntemini crosslink ile beraber yapma konusunda imkânlarımız mevcuttur. Bölge halkımıza bu konuda da hizmet vermekteyiz" ifadelerini kullandı.

Keratokonusu tetikleyen etkenler

Bölgede keratokonus hatalığının sıkça görüldüğünün altını çizen Dr. İlhan, "Bunda en önemli etken, Van'ın çok güneş alan bir şehir olması, bahar nezlesi başta olmak üzere alerjik hastalıkların sık görünmesi ve göz kaşıma alışkanlığının yaygın olması gibi etkenler sıralanabilir. Onun için de ısrarla vatandaşlarımızın en az yılda bir defa teknik anlamda iyi olan bir merkezde göz muayenesinden geçmelerini öneriyoruz" şeklinde konuştu.
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