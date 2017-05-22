Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Uzlaşma Enes'e yaradı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Uzlaşma Enes'e yaradı

Amasya'da telefon dolandırıcılarına kaptırdığı bir miktar altını ve parası polis tarafından bulunduktan sonra başlayan soruşturmanın devamında dolandırıcılarla yardım yapmaları şartıyla uzlaşan yaşlı adam, bilgisayarı bozulduğu için iki aydır derslerini takip edemeyen görme engelli gence yeni bir bilgisayar alınmasını sağladı.

Amasya'da telefon dolandırıcılarına kaptırdığı bir miktar altını ve parası polis tarafından bulunduktan sonra başlayan soruşturmanın devamında dolandırıcılarla yardım yapmaları şartıyla uzlaşan yaşlı adam, bilgisayarı bozulduğu için iki aydır derslerini takip edemeyen görme engelli gence yeni bir bilgisayar alınmasını sağladı.
Amasya merkez Beyazıtpaşa Mahallesi'nde yaşayan 81 yaşındaki İbrahim Coşkun, yaklaşık 1,5 yıl önce gelen telefon üzerine adresini verdiği sahte polis ve sahte savcıya biriktirdiği 2 bin 250 TL parasını ve aynı yaştaki eşi Şevkiye Coşkun'un yıllardır el işi yapıp biriktirdiği paralarla satın aldığı 6 altın bileziği elleriyle verdi. Ardından eve gelen oğulları Davut Coşkun'un anne ve babasının dolandırıldığını ihbar etmesi üzerine kaçan 2 şüpheli şehrin çıkışlarını tutan Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından 2 saat içinde çaldıkları malzemelerle birlikte yakalandı.
Şüpheliler O.T. (19) ile İ.D. nin (22) tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı soruşturma dosyası Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu tarafından ele alındı. Şeyhcui Mahallesi'nde yaşayan 19 yaşındaki Enes Coşkun'un bilgisayar ihtiyacı olduğunu öğrenmesi sonrası durumu oğluyla değerlendiren yaşlı adam aynı soyadını taşıdıkları ancak akraba olmadıkları engelli gence dizüstü bilgisayar alınması şartıyla büro görevlisine uzlaşma koşullarını kabul edeceğini iletti. Şanlıurfa'da yaşayan dolandırıcılık şüphelilerinin üzerinde anlaşılan para miktarını göndermeleri üzerine evrakları imzalayan İbrahim Coşkun'un aldırdığı bilgisayar oğlu Davut Coşkun tarafından Enes Coşkun'a verildi. Yeni bir bilgisayara kavuşan Enes büyüklerine teşekkür etti.
Sağlık raporu almak için İstanbul'a gittiğini ve sürecin ilerlemesiyle de yorulduğunu anlatan İbrahim Coşkun, dosyanın mahkeme aşamasına gelmeden uzlaştırma kapsamında kapanacak olmasının yanı sıra engelli bir genci mutlu etmeye sevindiğini söyledi.
(Murat Çelik A. / İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Borsa haftaya yükselişle başladı
Adan kadına, çevredekiler adama saldırdı
Nisanda kurulan şirket sayısı yüzde arttı
Son Durak filmi gibi !
Aliyev'den Erdoğan'a tebrik
3 gündür Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yolunu gözlüyor
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
AK Parti yeni MKYK listesi Erdoğan'ın A takımı bomba!
AK Parti yeni MKYK listesi Erdoğan'ın A takımı bomba!
Erdoğan: Eğer yanlış bir karar alırsam...
Erdoğan: Eğer yanlış bir karar alırsam...
Şampiyon Fenerbahçe
Şampiyon Fenerbahçe
Recep Tayyip Erdoğan'a eşi benzeri görülmemiş karşılama!
Recep Tayyip Erdoğan'a eşi benzeri görülmemiş karşılama!
Kadın sporcuların azmi parasızlığı yendi
Kadın sporcuların azmi parasızlığı yendi
Trabzonspor'dan Başakşehir'e çelme! 0-0
Trabzonspor'dan Başakşehir'e çelme! 0-0
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Borsa haftaya yükselişle başladı
Borsa haftaya yükselişle başladı
Adan kadına, çevredekiler adama saldırdı
Adan kadına, çevredekiler adama saldırdı
Nisanda kurulan şirket sayısı yüzde arttı
Nisanda kurulan şirket sayısı yüzde arttı
Son Durak filmi gibi !
Son Durak filmi gibi !
Aliyev'den Erdoğan'a tebrik
Aliyev'den Erdoğan'a tebrik
3 gündür Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yolunu gözlüyor
3 gündür Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yolunu gözlüyor
Silifke'de Halil Sezai rüzgarı esti
Silifke'de Halil Sezai rüzgarı esti
Ankara'da öldürülen teröristlerin hedefinde AK Parti kongresi vardı
Ankara'da öldürülen teröristlerin hedefinde AK Parti kongresi vardı
Cem Yılmaz'ın 'Hokkabaz ' filmi gerçek oldu
Cem Yılmaz'ın 'Hokkabaz ' filmi gerçek oldu
Yurt Dışı ÜFE yüzde 0,04 arttı
Yurt Dışı ÜFE yüzde 0,04 arttı
Tayland'da patlama: 24 yaralı
Tayland'da patlama: 24 yaralı
Motorine zam bekleniyor
Motorine zam bekleniyor

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English