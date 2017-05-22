Uzlaşma Enes'e yaradı

Amasya'da telefon dolandırıcılarına kaptırdığı bir miktar altını ve parası polis tarafından bulunduktan sonra başlayan soruşturmanın devamında dolandırıcılarla yardım yapmaları şartıyla uzlaşan yaşlı adam, bilgisayarı bozulduğu için iki aydır derslerini takip edemeyen görme engelli gence yeni bir bilgisayar alınmasını sağladı.

Amasya'da telefon dolandırıcılarına kaptırdığı bir miktar altını ve parası polis tarafından bulunduktan sonra başlayan soruşturmanın devamında dolandırıcılarla yardım yapmaları şartıyla uzlaşan yaşlı adam, bilgisayarı bozulduğu için iki aydır derslerini takip edemeyen görme engelli gence yeni bir bilgisayar alınmasını sağladı.

Amasya merkez Beyazıtpaşa Mahallesi'nde yaşayan 81 yaşındaki İbrahim Coşkun, yaklaşık 1,5 yıl önce gelen telefon üzerine adresini verdiği sahte polis ve sahte savcıya biriktirdiği 2 bin 250 TL parasını ve aynı yaştaki eşi Şevkiye Coşkun'un yıllardır el işi yapıp biriktirdiği paralarla satın aldığı 6 altın bileziği elleriyle verdi. Ardından eve gelen oğulları Davut Coşkun'un anne ve babasının dolandırıldığını ihbar etmesi üzerine kaçan 2 şüpheli şehrin çıkışlarını tutan Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından 2 saat içinde çaldıkları malzemelerle birlikte yakalandı.

Şüpheliler O.T. (19) ile İ.D. nin (22) tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı soruşturma dosyası Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu tarafından ele alındı. Şeyhcui Mahallesi'nde yaşayan 19 yaşındaki Enes Coşkun'un bilgisayar ihtiyacı olduğunu öğrenmesi sonrası durumu oğluyla değerlendiren yaşlı adam aynı soyadını taşıdıkları ancak akraba olmadıkları engelli gence dizüstü bilgisayar alınması şartıyla büro görevlisine uzlaşma koşullarını kabul edeceğini iletti. Şanlıurfa'da yaşayan dolandırıcılık şüphelilerinin üzerinde anlaşılan para miktarını göndermeleri üzerine evrakları imzalayan İbrahim Coşkun'un aldırdığı bilgisayar oğlu Davut Coşkun tarafından Enes Coşkun'a verildi. Yeni bir bilgisayara kavuşan Enes büyüklerine teşekkür etti.

Sağlık raporu almak için İstanbul'a gittiğini ve sürecin ilerlemesiyle de yorulduğunu anlatan İbrahim Coşkun, dosyanın mahkeme aşamasına gelmeden uzlaştırma kapsamında kapanacak olmasının yanı sıra engelli bir genci mutlu etmeye sevindiğini söyledi.

(Murat Çelik A. / İHA)