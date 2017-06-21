Üzerine televizyon düşen çocuk öldü

Niğde'de üzerine televizyon düşmesi sonucu ağır yaralanan 2 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Niğde'de üzerine televizyon düşmesi sonucu ağır yaralanan 2 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kiledere kasabasında 2 yaşındaki Muhammed Azim Güçlü, evde oyun oynadığı sırada üzerine televizyon düştü. Ailesinin yardımıyla küçük çocuk Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Durumu ağır olan talihsiz çocuk hastanede yapılan tedavinin ardından Kayseri'ye sevk edildi. 5 gündür yoğun bakımda olan minik Muhammed hayatını kaybetti.
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