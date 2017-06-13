Üzerine taş düşen üniversiteli hayatını kaybetti

Gümüşhane'de okuldan çıkıp yurduna dönerken üzerine taş düşen üniversite öğrencisi hayatını kaybetti.

Gümüşhane'de okuldan çıkıp yurduna dönerken üzerine taş düşen üniversite öğrencisi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Gümüşhane Üniversitesi Gıda Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Abdullah Atakan Öztürkmenoğlu, okulu bittikten sonra arkadaşıyla birlikte akşam saatlerinde Ahmet Ziyaüddin Gümüşhanevi erkek öğrenci yurduna gitmek üzere yola çıktı. Bağlarbaşı Mahallesi Şahbenderler semti Maden Sokak mevkiine gelen Öztürkmen'in kafasına yolun üst tarafında bulunan yamaçtan henüz bilinmeyen bir nedenle düşen kaya parçaları çarptı. Olay yerinde feci şekilde can veren Öztürkmenoğlu'nun arkadaşı ve yoldan geçen araçlar kazadan kıl payı kurtuldu.

Olayın ardından bölgeye gelen Cumhuriyet Savcısı incelemelerde bulunduktan sonra Denizli nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilirken Öztürkmenoğlu'nun cenazesi Gümüşhane Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kazanın geçtiğimiz günlerde gerçekleşen yoğun yağmur yağışı nedeniyle mi yoksa iş makinesinin tetiklemesi sonucu mu meydana geldiği araştırılıyor.

(Recep Ergin / İHA)