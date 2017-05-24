Üzerine minare devrilen işçi hayatını kaybetti

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde yapımı devam eden caminin yanında bulunan ve yıkılan eski camiden kaldığı belirtilen minarenin göçmesi sonucu 1 işçi hayatını kaybetti.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde yapımı devam eden caminin yanında bulunan ve yıkılan eski camiden kaldığı belirtilen minarenin göçmesi sonucu 1 işçi hayatını kaybetti.

Olay, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kurumcu Mahallesinde geçen yıl inşaatı başlayan ve yapımı devam eden Kurumcu Cami'nin yanında bulunan ve eski camiden kaldığı belirtilen minarenin yeni cami hizmete açılmadan önce yıkılmasına karar verildi. Minarenin yıkımı sırasında meydana gelen göçük sonucu, devrilen minarenin altında kalan 1 işçi hayatını kaybetti.

Olay yerine gelen jandarma ekiplerinin durumu savcılığa bildirmesi sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Uğur Demirbaş /İHA)