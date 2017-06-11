Üzerine düştüğü demir ok gibi saplandı

Samsun'da inşaatta çalışırken üzerine düştüğü demirin ok gibi saplandığı işçi, vücudundaki demir parçasıyla hastaneye kaldırıldı.
Samsun'da inşaatta çalışırken üzerine düştüğü demirin ok gibi saplandığı işçi, vücudundaki demir parçasıyla hastaneye kaldırıldı. Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi'nde bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat işçisi Şaban K. (34) iskeleden demirin üzerine düştü. Demir sağ kalça altından girip sol kalçasının üst kısmından çıkan Şaban K.'yi kurtarmak için olay yerine sağlık ekipleri ve itfaiye sevk edildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri demiri kesti. Şaban K., vücudundaki demirin geri kalan kısmı ile ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İşçinin vücudundaki demirin ameliyatla çıkarıldığı öğrenildi. (Muammer Ay / İHA)
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.