Üzerinde 30 bin, bankada 450 bin

Bursa'da zabıta ekipleri tarafından cami önünden alınan şahsın üzerinden servet çıktı. Şahsın bankadaki faizde olan hesabında ise 450 bin lira olduğu belirlendi.

Bursa'da zabıta ekipleri tarafından cami önünden alınan şahsın üzerinden servet çıktı. Şahsın bankadaki faizde olan hesabında ise 450 bin lira olduğu belirlendi.

Osmangazi Belediyesi Zabıta ekipleri teravih namazı öncesi cami önlerinde operasyon başlattı. 15 gündür aynı noktada zabıta tarafından takip edilen M.C.Ö. (56) şüpheli hareketleriyle dikkat çekti. Şehreküstü Camisi önünde zabıta ekipleri, M.C.Ö.'yü dilencilik yaptığı iddiasıyla karakola götürmek istedi. Ancak şahsın üzerinde ve yanındaki çok sayıda poşette yüklü miktarda olduğu ortaya çıktı.



BANKADA 450 BİN LİRASI ÇIKTI

Karakoldaki poşetler tek tek açılınca yaklaşık 30 bin lira nakit ve bir miktar bozuk para ele geçirildi. Şahsın üzerinden çıkan 5 farklı banka hesabında 450 bin TL olduğu tespit edildi. Ramazan ayı boyunca Osmangazi ilçesinde bulunan tarihi Şehreküstü Cami önünde dua ettiğini ileri süren şahıs, dilencilik yapmadığını aylık maaşlarını biriktirdiğini ve bankaya koyarak faizlerinden bu kadar para elde ettiğini söyledi.

Paraları evinde bulundurmaktan korktuğu için üzerinde taşıdığını söyleyen şahıs, zabıta ekiplerine uzun süre "Paralarımı verin gideyim" diye dil döktü. Osmangazi Belediyesi zabıta ekipleri tarafından tutanak tutularak sayılan paralara el konulurken şahsa dilencilik yaptığı gerekçesiyle Kabahatler Kanunu çerçevesinde idari para cezası kesildi.

(Yusuf Ali Arslan / İHA)