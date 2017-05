Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, 'İnşallah bu yeni dönem Batı Trakyalılar adına birlik ve beraberliğin güçlü olduğu bir döneme vesile olur. Ben üzerime düşen ne varsa her zaman emrinizdeyim' dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "İnşallah bu yeni dönem Batı Trakyalılar adına birlik ve beraberliğin güçlü olduğu bir döneme vesile olur. Ben üzerime düşen ne varsa her zaman emrinizdeyim" dedi.

Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği'nin (BTTDD) 55'inci Olağan Genel Kurulu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun katılımıyla İstanbul'da Nurettin Topçu Kültür Merkezinde gerçekleşti. Faaliyet raporu ve bütçenin okunması ile başlayan kurulda Bakan Mehmet Müezzinoğlu, dernek üyeleriyle sohbet etti. Bakan Müezzinoğlu, Olağan Genel Kurul'da yaptığı konuşmada birlik ve beraberliğin önemine değinerek, Trakya adına yapılacak ne varsa yardımcı olmaya hazır olduğunu söyledi.



"BİZLER UFAK GRUPLARLA, İÇİMİZDE BÖLÜNMELERLE BATI TRAKYA'YA HİZMET EDEMEYİZ"

BTTDD Olağan Genel Kurulunda konuşma yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "Balkanların ister Bulgaristan'ı, ister Kosova'sı, Bosna'sı, Arnavutluk'u bütün bunlarda bizler bir birlik ve beraberlik, ortak akıl ve vizyonla hareket etmeliyiz. Tabii ki lokal olarak farklı farklı sorunlarımız olabilir. Ama esas duruşumuz ortak ve bir ideal uğrunadır. Yalnız bu nedenle birlik ve beraberliğin çok önemli olduğuna sımsıkı sahip çıkmamızın ana gerekçesi olmalıdır. Bizler ufak gruplarla, hatta kendi içimizdeki bölünmelerle ne Batı Trakya'ya hizmet edemeyiz. O nedenle biz ana felsefemizi birlik ve beraberlik üzerine kurmalıyız ve birlikte ortak ilkeler çerçevesinde ortak bir geleceğe yürümeliyiz" dedi.



"BATI TRAKYA ADINA BANA DÜŞEN NE VARSA HER ZAMAN EMRİNİZDEYİM"

Batı Trakya adına yapılacak çalışmalarda derneğin yanında olduğunu söyleyen Bakan Müezzinoğlu, "Bu salonda olan herkesin, şahsen benimde nefsine ağır gelen çok hadiseler olmuş olabilir. Ama vicdan diyoruz. O vicdan bir adım daha öne çıkmayı, o vicdan birlikten güç doğarak sımsıkı sarılmayı bizlere getiriyor. İnşallah önümüzdeki dönem Balkanlar adına da Batı Trakyalılar adına da birlik ve beraberliğin daha güçlü olduğu ortak hedeflere daha güçlü yürüdüğümüz ve birlikte güçlü bir medeniyetin kurulmasına katkı sağladığımız dönemlere vesile olsun. Bu anlamda bütün genel başkanlara söylediğim gibi bana düşen ne varsa her zaman emrinizdeyim" diye konuştu.

