13.02.2017 10:31 Uyuşturucuyu emdirmişler

Narkotik köpeği Fırtına, Atatürk Havalimanında yapılan kontrollerde uyuşturucu yakaladı. Yapılan incelemelerde masa örtülerinin içindeki keçeye yaklaşık 9 kilogram 960 gram afyon sakızı emdirildiği ortaya çıktı. Narkotik köpeği Fırtına, Atatürk Havalimanında yapılan kontrollerde uyuşturucu yakaladı. Yapılan incelemelerde masa örtülerinin içindeki keçeye yaklaşık 9 kilogram 960 gram afyon sakızı emdirildiği ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Uyuşturucu Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Havalimanı'nda yurtdışına gönderilen kolilerin kontrolünü yaptığı esnada narkotik köpeği Fırtına, üzerinde gönderici R.S. alıcısı ise S.T. yazılı bir koliye tepki verdi. Bunun üzerine incelenen koliden masa örtüsü çıktı. Yapılan detaylı incelemelerde ise masa örtülerinin içindeki keçeye yaklaşık 9 kilogram 960 gram afyon sakızı emdirildiği ortaya çıktı.

Polis, uyuşturucu gönderen şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışma başlattı.

(Tugay Saday / İHA)

