Uyuşturucuya karşı el ele halk oyunu

İstanbul Büyükçekmece'de uyuşturucu ile mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla geleneksel hale getirdiği 'Uyuşturucuya Karşı El Ele Halk Oyunları' renkli görüntülere sahne oldu.

İstanbul Büyükçekmece'de uyuşturucu ile mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla geleneksel hale getirdiği "Uyuşturucuya Karşı El Ele Halk Oyunları" renkli görüntülere sahne oldu.

Büyükçekmece Belediyesi Halk Akademisi Altınköprü Halk Dansları Topluluğu ile Folklor Kurumu işbirliğinde "Uyuşturucuya karşıyım halk oyunlarına bağımlıyım" sloganıyla başlatılan "Uyuşturucuya Karşı El Ele Halk Oyunları Gösterisi"nin üçüncüsü gerçekleşti. Renkli görüntülere sahne olan halk oyunları için vatandaşlar, Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezi'ni tamamen doldurdu. Nostalji grubu, çocuk grubu, Mardin, Bursa, Kars yörelerinin halk oyunlarının sergilendiği gösteri vatandaşlar tarafından beğeni topladı.



"DÜNYANIN EN TEHLİKELİ BAĞIMLILIĞI"

Halk oyunları gösterisine katılan Türk Folklor Kurumu Genel Başkanı Gürhan Ozanoğlu, projenin amacından bahsetti. Çocuklara halk oyunları kültürünü aktarmak için çaba sarf ettiklerini ifade eden Ozanoğlu, "Dünyanın en tehlikeli bağımlılığı ve çocuklarımızın da baş belası olan uyuşturucudan kurtarmak ve onları kendi kültürlerine sahip çıkmaya çağırmak üzere çocuklarımızı böyle anlamlı bir gecede bir araya getirdik" dedi.

Büyükçekmece Belediyesi Altın Köprü Halk Dansları Topluluğu'nun üstlendiği sosyal sorumluluk projesi ile uyuşturucuya karşı farkındalık oluşturmak, gençlerin boş zamanlarını faydalı kullanabilmeleri için farklı ortamlar oluşturmak amaçlanıyor.

(Serdal Altıntepe / İHA)