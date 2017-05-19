Uyuşturucudan 74 bin kişi gözaltına alındı

Filipinlerde yasa dışı uyuşturucu kullananların ve satıcıların arasında bulunduğu 74 binden fazla şüphelinin gözaltına alındığı açıklandı.

Filipinlerde yasa dışı uyuşturucu kullananların ve satıcıların arasında bulunduğu 74 binden fazla şüphelinin gözaltına alındığı açıklandı.

Filipinlerde, 1 Temmuz 2016 ve 17 Mayıs 2017 tarihleri arasında yasa dışı yollarla uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan 74 binden fazla şüpheli gözaltına alındı. Gözaltıların, yaklaşık 58 bin uyuşturucu operasyonunun sonucunda yapıldığı belirtildi. Filipinlerde yapılan bu operasyonlar içerisinde 2 bin 999 kişinin de öldüğü açıklandı. Ayrıca operasyonlarda 41 polis memurunun öldüğü ve 122 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Filipinler'deki yasa dışı uyuşturucu ticareti, Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin en büyük endişelerinden biri olarak biliniyor.

(Raymond Joseph Tan Africa / İHA)