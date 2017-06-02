Uyuşturucu X-Ray'e takıldı

Gürbulak Sınır Kapısı'nda birer gün arayla yürütülen üç farklı operasyonda toplam 230 kilo uyuşturucuya el kondu. 2017 yılı başından itibaren sınır kapısında toplam 120 milyon TL değerinde 1 ton 210 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gürbulak Sınır Kapısı'nda birer gün arayla yürütülen üç farklı operasyonda toplam 230 kilo uyuşturucuya el kondu. 2017 yılı başından itibaren sınır kapısında toplam 120 milyon TL değerinde 1 ton 210 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında yapılan risk analizi doğrultusunda İran'dan gelerek İngiltere'ye gitmek üzere Gürbulak Gümrük Sahası'na giren İranlı J.A.S.'nin kullandığı mobilya taşıyan tır, X-Ray'e sevk edildi. Yapılan taramada araç yükünde şüpheli yoğunluk belirlenmesi üzerine araç arama hangarına yönlendirildi. Şüpheli yoğunluğun tespit edildiği bölgedeki sehpa tablalarına Ari isimli narkotik dedektör köpeğin yoğun tepki vermesi üzerine ekiplerce tablalardan birinde yapılan incelemede uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde tespit edildi. Alınan numunenin analizi sonucu şüpheli maddenin afyon sakızı olduğu tespit edildi. Tırda yapılan arama neticesinde toplam 35 adet sehpa içinde paketlenmiş 36 kilo 125 gram afyon sakızı ele geçirildi.



DİNGİL İÇERİSİNE GİZLENMİŞ 86 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ

İkinci olayda ise, İran'dan Almanya'ya gitmek üzere gümrük sahasına gelen İranlı G.S.'nin kullandığı tır, risk analizi kapsamında X-Ray'e sevk edildi. Taramada şüpheli yoğunluk belirlenmesi üzerine arama hangarında detaylı kontrolden geçirilen tır, öncelikle Lora isimli narkotik detektör köpeği ile arandı. Lora'nın dorsenin lastiklerini birbirine bağlayan silindir şeklindeki dingil tabir edilen bölgesine tepki vermesi üzerine yapılan aramada, dingilin içerisine gizlenmiş 86 kilo eroin ele geçirildi.

Dün meydana gelen olayda ise saat 10.55 sularında İran'dan Slovakya'ya gitmek üzere Gürbulak Gümrük Sahası'na gelen İranlı E.R. idaresindeki tır, riskli görülerek X-Ray'e sevk edildi. Taramada şüpheli yoğunluk görülmesi ve sürücünün tedirgin tavırları üzerine harekete geçen ekipler, yine dingile gizlenmiş toplam 105 paket içerisinde 106 kilo eroin ele geçirdi.

Gümrük Muhafaza ekiplerince bir gün arayla yürütülen operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu yaklaşık 230 kilo olurken, maddelerin piyasa değerinin 20 milyon TL olduğu belirlendi.



5 AYDA 120 MİLYON TL DEĞERİNDE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Özellikle afyon ve türevi cinsi uyuşturucu madde yakalamalarının gerçekleştiği Gürbulak Sınır Kapısı'nda yılbaşından bugüne Gümrük Muhafaza ekiplerince yürütülen operasyonlarda toplam 120 milyon TL değerinde 1 ton 210 kilo uyuşturucu maddeye el kondu. Başta uyuşturucu maddeler olmak üzere her türlü yasa dışı maddenin kaçakçılığı ile mücadelede beşeri kapasitenin geliştirilmesinin yanında teknik altyapının iyileştirilmesine de ciddi yatırım yapan Gümrük ve Ticaret Bakanlığının gerek kaçakçılıkla mücadele, gerekse gümrük kontrol sürelerinin kısaltılmasında en önemli enstrümanlardan olan ve "fiziki müdahalesiz kontrol teknolojileri" olarak bilinen araç ve konteyner tarama sistemlerinin sayısını her geçen gün artırdığı belirtildi. Bu kapsamda kara sınır kapıları ve limanların işlem hacmi ve kaçakçılık riskine göre farklı türde ve sayıda araç ve konteyner tarama sistemleri ile donatıldığı, tarama sistemleri, araç ve konteynerlerin bir nevi röntgenini çekerek, tır veya konteynerlerin doğal boşluklarına veya yasal yük arasına yapılan kaçak eşya zulalarının anında tespit edilmesini sağladığı kaydedildi. Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü tarafından sistemin yaygınlaştırılması ve alanında uzman X-Ray operatörlerinin yetiştirilmesi çalışmalarının hız kesmeden devam edeceği bildirildi.

(Uğur Kan Yüksek /İHA)