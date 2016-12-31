31.12.2016 21:04 Uyuşturucu ve silahla yakalanan emlakçı tutuklandı

Samsun'da uyuşturucu ve silahla yakalanan emlakçı ve arkadaşı çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Samsun'da uyuşturucu ve silahla yakalanan emlakçı ve arkadaşı çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.



Samsun Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri alınan istihbarat doğrultusunda Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de bulunan M.H.(39)'ye ait emlakçı dükkanı ile söz konusu şahsın evine baskın düzenledi. Yapılan aramalarda 2 kilo 450 gram bonzai olduğu değerlendiren madde, 4 adet extacy uyuşturucu hap, 1 adet ruhsatsız tabanca, 85 adet tabanca mermisi, 1 adet kurusıkı tabanca, 9 adet tüfek, 4 adet sustalı ve kelebek bıçak ve 3 adet muşta ele geçirildi.



Olayla ilgili emlakçıda bulunan O.D. (27) de gözaltına alındı. İş yerinde bulunan E.A. adlı şahsın iş yeri önündeki aracında yapılan aramada 2 adet extacy uyuşturucu hap ile 2 gram bonzai ele geçirildi. Söz konusu takip sırasında bir otomobilde yapılan aramada ise 2 adet extacy uyuşturucu hap ile 17 adet tabanca mermisi bulundu. Bu olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi serbest bırakıldı. Aracında uyuşturucu hap ve bonzai ele geçen E.A. da ifadesi alınıp serbest bırakıldı.



Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorguları tamamlanan emlakçı M.H. ile O.D. "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.



Nöbetçi mahkemeye ifade veren amlakçı M.H. ile arkadaşı O.D., tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

