09.01.2017 18:14 Uyuşturucu ticaretine 8 yıl 4 ay hapis

Samsun'da 'uyuşturucu ticareti' suçundan tutuklanan bir kişi yargılandığı mahkeme tarafından 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Samsun'da "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklanan bir kişi yargılandığı mahkeme tarafından 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.



Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davada, "uyuşturucu ticareti" suçundan 19 Eylül tarihinde tutuklanan H.A.Ö.(31) ile tutuksuz olan A.E.'nin (35) yargılanması sona erdi. Her iki sanık da haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek kendilerini savundu. Mahkeme heyeti H.A.Ö.'yü "uyuşturucu ticareti" suçundan 8 yıl 4 ay hapis, 10 bin lira da adli para cezasına çarptırırken, A.E.'nin ise beraatine karar verdi.

