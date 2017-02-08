08.02.2017 12:51 Uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu: 25 gözaltı

Kayseri polisinin uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı düzenlediği operasyonda 25 kişi gözaltına alındı. Kayseri polisinin uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı düzenlediği operasyonda 25 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde belirlenen çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 25 kişi gözaltına alırken, adreslerde yapılan aramalarda 3 gram metamfetamin, 50 gram bonzai, 65 gram eroin, 1 adet ecstsay hap, 1 adet uyuşturucu madde tartımında kullanılan hassas terazi, 3 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat, 2 adet rulo halinde uyuşturucu madde paketlemesinde kullanılan alüminyum folyo, 98 adet uyuşturucu madde paketlemesinde kullanılan kilitli poşet, 3 adet G3 piyade tüfeği mermisi, 2 adet kurusıkıdan çevrilme ruhsatsız tabanca, 7 adet ruhsatsız av tüfeği, 5 adet bıçak, 3 adet sallama tabir edilen bıçak, 1 adet kurusıkı tabanca, 69 adet fişek, 49 adet av fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar işlemler için emniyete götürülürken, tahkikatın devam ettiği bildirildi.

(Ali Göç - Alparslan Ötüken/İHA)

