07.01.2017 09:42 Uyuşturucu tacirlerine operasyon

Tekirdağ'da yapılan uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. Tekirdağ'da yapılan uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.



Tekirdağ genelinde yapılan uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti suçuyla mücadele kapsamında Çorlu ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, 85 fişek 120 gram esrar maddesi, poşetler içerisinde paketli 668 gram esrar maddesi olmak üzere toplamda 788 gram esrar maddesi ve 1 adet menşei belli olmayan dipçiksiz tüfek ele geçirildi.



Operasyonda yakalanan 2 şüphelinin adli mercilere sevk edileceği öğrenildi.

