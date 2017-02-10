10.02.2017 20:13 Uyuşturucu tacirlerine darbe: 15 milyon TL !

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 'Maddox' isimli narkotik detektör köpeğinin katılımıyla düzenlenen operasyonda 15 milyon 366 bin TL değerinde 153 kilo 366 gram eroin ele geçirildi. Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 'Maddox' isimli narkotik detektör köpeğinin katılımıyla düzenlenen operasyonda 15 milyon 366 bin TL değerinde 153 kilo 366 gram eroin ele geçirildi.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, 10 Şubat 2017 tarihinde İran'dan İtalya'ya gitmek için Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Sınır Kapısı'ndan giriş yapan ve önceden Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce yüksek miktarda uyuşturucu taşıdığı bilgisine ulaşılan tırın durdurulduğu belirtildi. Açıklamada, "Maddox isimli narkotik detektör köpeği marifetiyle yapılan aramada aracın dorsesinin arka taban kısmına zulalanmış 15 milyon 366 bin TL değerinde 153 kilo 366 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir" denildi.

(Ahmet Genç /İHA)

