18.01.2017 09:21 Uyuşturucu tacirlerine büyük darbe: Yarım tondan fazla...

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda, yarım tondan fazla esrar maddesi geçirildi. Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda, yarım tondan fazla esrar maddesi geçirildi.

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 17 Ocak 2017 günü gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda, yarım tondan fazla esrar ele geçirildi. Konuyla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü Medya-Halkla İlişkiler ve Protokol Daire Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İlk olarak Siverek'te M.K. ve L.K. isimli şahısların ikametinde yapılan aramada, 14,820 kg esrar ile satış için paketlenmiş 500 gr esrar maddesi ele geçirildi. Operasyonun devamında Hilvan ilçesinde şahıslara ait bir adreste bulunan traktör kasasında ise 29 çuval içerisinde toplam 329,930 kg esrar samanların arasına gizlenmiş şekilde bulundu.

Yine Siverek ilçesinde yapılan yol uygulaması neticesinde, Diyarbakır'dan gelmekte olan kamyon kasasında yapılan aramada 41 parça halinde 258,340 kg esrar ele geçirildi, olayla ilgili olarak M. İ. G. isimli şahıs gözaltına alındı" denildi.

(Onur Emre Durak/İHA)

