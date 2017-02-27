Uyuşturucu sevkıyatına 'şantaj' bahanesi

Adana'da 108 kilo eroin yakalatan 4 zanlıdan birinin, kendisine İranlı bir şahsın şantaj yaptığını, bu nedenle eroini taşımayı kabul ettiğini söylediği öğrenildi.

Adana'da 108 kilo eroin yakalatan 4 zanlıdan birinin, kendisine İranlı bir şahsın şantaj yaptığını, bu nedenle eroini taşımayı kabul ettiğini söylediği öğrenildi.

Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler, geçtiğimiz cuma günü, Van'dan Konya'ya giden 34 BK 8325 plakalı şehirler arası yolcu otobüsünü durdurdu. Kaçak sigara taşıdığı şüphesiyle arama yapılan yolcu otobüsünün hostes ve sürücü koltuklarının altına özel yapılmış bölmelerde 108 kilo eroin ile 12 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Otobüsün yolcularını başka bir araca nakleden polis, sürücüler Burhan B. (50), Medeni U. (57) ile host olarak çalışan Erkan B. (26) ile Mehmet Ü.'yü (39) gözaltına aldı. Uyuşturucu Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğünde sorgulanan zanlılar, ele geçirilen 108 kilo eroinin Mehmet Ü.'ye ait olduğunu söyledi. İfadesinde uyuşturucuyu otobüsün zula olarak adlandırılan özel yapılmış bölmesine kendisinin yerleştirdiğini itiraf eden Mehmet Ü.'nün, "Van'da İranlı bir kişi bana uyuşturucuyu taşımamı söyledi. Kabul etmeyince şantaj yaptı. Kim olduğunu bilmiyorum" diye ifade verdiği öğrenildi.

Emniyetteki sorguları tamamlanan 4 zanlı, teşekkül halinde kaçakçılık yapmak, uyuşturucu ticareti suçlaması ile adliyeye sevk edildi.

Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

(Fatih Keçe-Serkan Çetinkaya/İHA)